Souvent on juge injustement les maisons de retraites de notre pays alors qu'il y a de très belles Ames qui accompagnent avec amour la fin de vie !Hier on m'a annoncé la mort de maman et j'ai pu la serrer dans mes bras plusieurs heures avant qu'ils ne viennent chercher le corps !Jamais je n'aurai pensé à déposé un avis mais je veux dire à quel point qu'il y a de beaux esprits qui quotidiennement se dévouent pour les personnes âgées ,malades ,handicapés ......On devrait leur rendre hommage souvent mais toutes ces belles Ames travaillent avec amour avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur mission parfois si difficiles !! J'aimerais exprimer toute ma reconnaissance profonde et sincère à la très belle Inès qui fait son métier très à cœur ,c'est a elle que maman a réservé son dernier soupir tellement elle était en confiance !!La simple chose que je souhaiterais exprimer ,c'est dire que dans les familles ,les relations entre père ,mère,soeur et frère ne sont pas toujours idylliques ,épanouies et que les conflits éloignent et mettent des distances!!Nabila ,Ines.....et tout le personnel étaient présents pour maman qui était malade (Parkinson) depuis des années !! Leur rôle a été plus que précieux pour le départ de ma mère qui a perdu sa propre maman (36 ans ) alors qu'elle avait deux ans !!Je suis heureuse que maman a été accompagné jusqu'au bout et qu'elle a reçu de l'amour jusqu'au dernier souffle grâce à la bienveillance ,l'humilité .... d'Inès ,de Nabilla et tout le personnel de l'Hépad " la vallée de Désirée" à Touet sur Var. Merci.Nadia

Par Nadia A. • Résidence Les Vallées de Désirée , Touët-sur-Var