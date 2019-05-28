Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Touët-sur-Var
Mon beau-père a été dans cet EHPAD durant six mois. Je recommande vivement cet Ehpad. C’est une petite structure de 50 résidents. Ce qui nous a frappé, c’est le grand professionnalisme et la gentillesse du personnel, un personnel qui prend le temps de vous écouter, de vous rassurer et de vous conseiller. En six mois, nous avons JAMAIS vu une chambre sale ou mal entretenue même chose pour la salle de bain, nous avons jamais vu mon beau-père négligé non plus, des draps propres, des chambres nettoyées tous les matins, nous y avons jamais été le même jour ou la même heure, et la chambre était toujours propre ce qui est très important, et mon beau-père toujours rasé, et propre sur lui, jamais le même pyjama ou vêtements. Une psychologue est là aussi au besoin, mais kinésithérapeute, docteur sont là pour les résidants. Que ce soit la Directrice, cadre de santé, infirmières, infirmiers, ainsi que toute l’équipe au complet d’une très grande gentillesse exemplaire ce qui on le sait devient rare. Un personnel toujours à l’écoute, toujours disponible, d’une bienveillance là aussi exemplaire. Le nombre d’étoiles est de cinq, mais s’il y en aurait eu plus ça méritait 10 étoiles. Mon beau-père s’est éteint le 1er janvier, Directrice, cadre de santé, infirmière, ont accompagné mon beau-père jusqu’à son dernier souffle merci à elles trois.
Par Hélène • Résidence Les Vallées de Désirée , Touët-sur-Var
Souvent on juge injustement les maisons de retraites de notre pays alors qu'il y a de très belles Ames qui accompagnent avec amour la fin de vie !Hier on m'a annoncé la mort de maman et j'ai pu la serrer dans mes bras plusieurs heures avant qu'ils ne viennent chercher le corps !Jamais je n'aurai pensé à déposé un avis mais je veux dire à quel point qu'il y a de beaux esprits qui quotidiennement se dévouent pour les personnes âgées ,malades ,handicapés ......On devrait leur rendre hommage souvent mais toutes ces belles Ames travaillent avec amour avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur mission parfois si difficiles !! J'aimerais exprimer toute ma reconnaissance profonde et sincère à la très belle Inès qui fait son métier très à cœur ,c'est a elle que maman a réservé son dernier soupir tellement elle était en confiance !!La simple chose que je souhaiterais exprimer ,c'est dire que dans les familles ,les relations entre père ,mère,soeur et frère ne sont pas toujours idylliques ,épanouies et que les conflits éloignent et mettent des distances!!Nabila ,Ines.....et tout le personnel étaient présents pour maman qui était malade (Parkinson) depuis des années !! Leur rôle a été plus que précieux pour le départ de ma mère qui a perdu sa propre maman (36 ans ) alors qu'elle avait deux ans !!Je suis heureuse que maman a été accompagné jusqu'au bout et qu'elle a reçu de l'amour jusqu'au dernier souffle grâce à la bienveillance ,l'humilité .... d'Inès ,de Nabilla et tout le personnel de l'Hépad " la vallée de Désirée" à Touet sur Var. Merci.Nadia
Par Nadia A. • Résidence Les Vallées de Désirée , Touët-sur-Var
La Gestion du coronavirus pour moi est bonne par contre j'ai remarqué que certains (nes) visiteurs étaient trop près des résidents. Pour le moment pour moi tout est bon. Rien de particulier à signaler. Cordialement
Par J-paul D. • Résidence Les Vallées de Désirée , Touët-sur-Var
Personnel toujours sympa et accueillant. Aux petits soins pour leurs pensionnaires.
Par Denis P. • Résidence Les Vallées de Désirée , Touët-sur-Var