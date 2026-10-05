Y a-t-il une présence médicale la nuit à la Villa Gallia ? Une équipe de nuit interne est présente pour assurer la sécurité et le confort des résidents à toute heure. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en journée en interne.

Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ? La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent aux familles de réduire le reste à charge selon leur situation. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour étudier votre éligibilité.