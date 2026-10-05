Résidence Villa Gallia à Cannes (06)
5.0 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Cannes (06)
7 Rue de Turckheim, 06400 Cannes
Les points forts de l'établissement
Médecin coordonnateur et infirmière cadre en interne Habilitée APA, ASH et APL/ALS Cadre azuréen au coeur de Cannes
À propos de l'établissement
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Résidence Villa Gallia
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence médicale la nuit à la Villa Gallia ?
Une équipe de nuit interne est présente pour assurer la sécurité et le confort des résidents à toute heure. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en journée en interne.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent aux familles de réduire le reste à charge selon leur situation. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour étudier votre éligibilité.
Quels soins paramédicaux sont proposés sur place ?
L'établissement dispose en interne d'un psychologue, d'un psychomotricien et d'un ergothérapeute. Un kinésithérapeute et un psychiatre interviennent quant à eux en externe. Cet accompagnement complet vise à préserver l'autonomie et le bien-être des résidents.
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