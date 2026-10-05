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Les Jardins D'Ines à Cagnes-sur-Mer (06)

5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Cagnes-sur-Mer (06)
11 Chemin des Presses, 06800 Cagnes-sur-Mer

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et aides au logement Médecin coordonnateur et infirmière cadre internes Cadre méditerranéen avec jardins à Cagnes-sur-Mer

À propos de l'établissement

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Les Jardins D'Ines

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Questions fréquentes

Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
Oui, une équipe de nuit interne assure une présence continue au sein de la résidence. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place : les soins infirmiers sont organisés en journée sous la coordination de l'infirmière cadre.
Quelles aides financières peut-on mobiliser pour ce séjour ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et aux aides au logement APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation.
Un suivi psychologique est-il proposé aux résidents ?
Oui, une psychologue interne accompagne les résidents au quotidien pour leur bien-être moral. Un psychiatre intervient également en externe lorsque la situation le nécessite.

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