Quels types de pathologies sont pris en charge au Château de la Source ? L’établissement dispose d’une unité protégée pour les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Il accueille également les personnes souffrant de démence à corps de Lewy et celles nécessitant une oxygénothérapie. L’équipe médicale comprend un psychologue, un ergothérapeute et un kinésithérapeute internes.

Quelles activités sont proposées aux résidents ? La résidence organise un large éventail d’activités : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont possibles grâce à un véhicule adapté. Des événements festifs et des animations à thème ponctuent le calendrier tout au long de l’année.