Château de la Source à Nogent-l'Artaud (02)
4.9 (19)
Maison de retraite / EHPAD à Nogent-l'Artaud (02)
7, rue porteneuve, 02310 Nogent-l'Artaud
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et balnéothérapie Résidence neuve sur site archéologique avec parc Équipe soignante complète présente jour et nuit
À propos de l'établissement
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Château de la Source
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge au Château de la Source ?
L’établissement dispose d’une unité protégée pour les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Il accueille également les personnes souffrant de démence à corps de Lewy et celles nécessitant une oxygénothérapie. L’équipe médicale comprend un psychologue, un ergothérapeute et un kinésithérapeute internes.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise un large éventail d’activités : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont possibles grâce à un véhicule adapté. Des événements festifs et des animations à thème ponctuent le calendrier tout au long de l’année.
Comment accéder à la résidence Château de la Source ?
La résidence est située au 7 rue Porteneuve à Nogent-l’Artaud, à 15 minutes de Château-Thierry et environ 1h10 de Paris. La gare SNCF Nogent-l’Artaud - Charly est toute proche, avec un accès par la ligne de bus P. Un parking visiteurs est disponible sur place.
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