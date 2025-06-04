Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chézy-sur-Marne
Ma mère est arrivée en juillet 2023 au sein de cette résidence. Elle est très bien intégrée, aime participer aux différentes activités et se sent rassurée de ne plus être seule dans sa maison. La directrice et toute l'équipe de la résidence sont professionnels et n'hésitent pas à répondre aux interrogations de la famille. Les repas sont copieux et d'excellente qualité. Les fêtes d'anniversaires sont toujours très bien animées par des chanteurs qui font revivre aux résidents la variété française des 50 dernières années. Un grand merci à Razika, l'animatrice de la résidence pour son énergie, sa bienveillance et son dévouement.
Par Laurence L. • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne
Bonjour, ma grand mère est décédé dans cet établissement, son séjour fut très agréable et elle est parti dans un calme constant et fut apaisé par son séjour ! Je le recommande
Par Romain • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne
Lieu très accueillant personnelle très professionnel retour très positif des questions posé je recommande cette EHPAD
Par Hoareau F. • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne
Lieu très accueillant, personnel agréable et souriant. Retour positif par rapport aux questions posées. Je recommande cette résidence pour sa convivialité.
Par Brigitte H. • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne
J'ai été les livrés a plusieurs reprises le personnel de la cuisines et tres agréable souriant continuez comme cela vous ete au top merci de votre gentillesse
Par Celine R. • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne