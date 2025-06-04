Ma mère est arrivée en juillet 2023 au sein de cette résidence. Elle est très bien intégrée, aime participer aux différentes activités et se sent rassurée de ne plus être seule dans sa maison. La directrice et toute l'équipe de la résidence sont professionnels et n'hésitent pas à répondre aux interrogations de la famille. Les repas sont copieux et d'excellente qualité. Les fêtes d'anniversaires sont toujours très bien animées par des chanteurs qui font revivre aux résidents la variété française des 50 dernières années. Un grand merci à Razika, l'animatrice de la résidence pour son énergie, sa bienveillance et son dévouement.

Par Laurence L. • Les Portes de Champagne , Chézy-sur-Marne