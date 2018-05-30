Bonjour à tous. Je tiens à féliciter tout le personnel :administratif,restauration,infirmier,aides soignants, hôtellerie, lingerie, entretien, pour tout ce que vous faites pour nos aînés.Vous avez un métier qui n'est pas facile mais que vous faites avec sincérité. Vous faites tout pour le bien être tous. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année . Cordialement le gendre de Mme Corbeaux (marcelin)

Par Marcelin B. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin