Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Quentin
Bonjour à tous. Je tiens à féliciter tout le personnel :administratif,restauration,infirmier,aides soignants, hôtellerie, lingerie, entretien, pour tout ce que vous faites pour nos aînés.Vous avez un métier qui n'est pas facile mais que vous faites avec sincérité. Vous faites tout pour le bien être tous. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année . Cordialement le gendre de Mme Corbeaux (marcelin)
Par Marcelin B. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin
Du personnel très dévoué à l’écoute. Bravo à Marine pour les activités et le bien apporté aux résidents. Les sorties organisées procurent une grande satisfaction. Bonnes fêtes de fin d’année .
Par Valérie T. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin
Equipe vraiment sympathique, bienveillante et à l'écoute
Par Catherine B. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin
Mon épouse est très bien soignée par un personnel compétent, tant au niveau des aides-soignants que du servie infirmier .L'ambiance est familiale, les repas sont corrects et le chef, régulièrement ,demande des avis aux résidents et leur famille pour améliorer les menus par les suggestions proposées.L'établissement mérite à notre sens 5 étoiles
Par Urbain H. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin
Ma mère fréquente l’accueil de jour de Tiers Temps. L’équipe est formidable et la stimule énormément. Le suivi et la communication sont excellents. Un grand merci pour votre aide au quotidien. Severine
Par S B. • Résidence Tiers Temps , Saint-Quentin