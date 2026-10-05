Résidence Tiers Temps à Saint-Quentin (02)
4.9 (27)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Quentin (02)
27 rue d'Isle, 02100 Saint-Quentin
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH, APL et ALS Kinésithérapeute en interne pour la rééducation Emplacement en centre-ville de Saint-Quentin
À propos de l'établissement
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Résidence Tiers Temps
Questions fréquentes
Quelles aides financières peut-on percevoir à la Résidence Tiers Temps ?
L'établissement est habilité APA (Allocation personnalisée d'autonomie), ASH (Aide sociale à l'hébergement) et APL/ALS (Aide au logement). Ces aides permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident. L'équipe administrative accompagne les familles dans la constitution des dossiers.
Un kinésithérapeute est-il présent dans l'établissement ?
Oui, un kinésithérapeute intervient en interne à la Résidence Tiers Temps. Il assure le suivi de la rééducation et accompagne les résidents dans le maintien de leur mobilité au quotidien. Les séances sont organisées selon les prescriptions médicales.
Où se situe précisément la résidence dans Saint-Quentin ?
La Résidence Tiers Temps se trouve au 27 rue d'Isle, en plein cœur de Saint-Quentin (02100), dans le département de l'Aisne. Cet emplacement central offre un accès facile aux commerces, pharmacies et lieux culturels. La résidence est bien desservie par les transports en commun.
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Résidence Tiers Temps
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