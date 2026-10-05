Quelles aides financières peut-on percevoir à la Résidence Tiers Temps ? L'établissement est habilité APA (Allocation personnalisée d'autonomie), ASH (Aide sociale à l'hébergement) et APL/ALS (Aide au logement). Ces aides permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident. L'équipe administrative accompagne les familles dans la constitution des dossiers.

Un kinésithérapeute est-il présent dans l'établissement ? Oui, un kinésithérapeute intervient en interne à la Résidence Tiers Temps. Il assure le suivi de la rééducation et accompagne les résidents dans le maintien de leur mobilité au quotidien. Les séances sont organisées selon les prescriptions médicales.