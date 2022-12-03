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Maisons de retraite / EHPAD à Brasles (02400)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Brasles

Merci à tous pour tout ce que vous faites! Pouvant comparer avec un autre établissement dans la Marne où ma maman a séjourné je peux vous dire que tout est fait pour le bien être des résidents ! La propreté des lieux et des résidents, les repas mais le plus appréciable pour moi c est de voir qu il y a toujours quelqu un pour s occuper des résidents et avec patience et gentillesse . Il y a toujours des animations même le week-end, des sorties. Merci à tous .

Par Gerard S. Résidence Les Fables , Brasles

Mon papa a passé plusieurs années à la maison de retraite Les Fables et je suis très satisfait de leur travail. La prise en charge a toujours été excellente, que ce soit pour les soins ou l’accompagnement au quotidien. Les animations sont variées et bien organisées, ce qui a beaucoup contribué à son bien-être. Toute l’équipe est très professionnelle, attentionnée et à l’écoute. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour lui !

Par Marie P. Résidence Les Fables , Brasles

Je ne peux que recommander cet établissement qui a su répondre à toutes nos attentes et bien au de là par leur compétences, leurs humanité et leur compassion. Notre père atteint d'une démence vasculaire y a séjourner pendant plus d'un an et demi et jusqu à ses derniers instants, il a toujours été très entouré et soigné, choyé, comme s'il avait fait partie d'une famille. Le personnel est compétent, généreux, à l'écoute, toujours dans la justesse du moment. Je ne saurai jamais comment remercier toute cette belle équipe : Caroline, Pauline, Aurélie, Audrey, Cyril, Delphine, Martine, Sanaa, et j'oublie encore d'autres visages dont je ne me souviens pas des prénoms .. MILLE MERCIS !! Cet établissement reste à taille humaine, c'est ce que nous avons aussi apprécié .. Il y a toujours des activités, des sorties, des animations, de la médiation animalière - chiens, chats, hamsters, poney viennent rendre visite aux résidents, pour leur plus grand plaisir et joie..-, activités jardinages au printemps. Les locaux sont spacieux et toujours bien entretenus, les chambres sont modernes et accueillantes. Enfin, merci aussi au chef cuisto qui réalise de vrais repas ! Merci à tous !!! Mlle SOUNY et Mme POUVREAU

Par Kris T. Résidence Les Fables , Brasles

Habitant bien loin j'ai été rassuré lors de mon passage par la qualité de l'accompagnement, humain et personnalisé. Merci aux équipes pour leur dévouement.

Par Guillaume A. Résidence Les Millesimes , Brasles

Pépé n'était pas ravi au départ mais le personnel a rapidement su lui faire changer d'avis. Cadre de rêve en prime, rien à redire

Par Geoffrey C. Résidence Les Millesimes , Brasles

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