Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Brasles
Merci à tous pour tout ce que vous faites! Pouvant comparer avec un autre établissement dans la Marne où ma maman a séjourné je peux vous dire que tout est fait pour le bien être des résidents ! La propreté des lieux et des résidents, les repas mais le plus appréciable pour moi c est de voir qu il y a toujours quelqu un pour s occuper des résidents et avec patience et gentillesse . Il y a toujours des animations même le week-end, des sorties. Merci à tous .
Par Gerard S. • Résidence Les Fables , Brasles
Mon papa a passé plusieurs années à la maison de retraite Les Fables et je suis très satisfait de leur travail. La prise en charge a toujours été excellente, que ce soit pour les soins ou l’accompagnement au quotidien. Les animations sont variées et bien organisées, ce qui a beaucoup contribué à son bien-être. Toute l’équipe est très professionnelle, attentionnée et à l’écoute. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour lui !
Par Marie P. • Résidence Les Fables , Brasles
Je ne peux que recommander cet établissement qui a su répondre à toutes nos attentes et bien au de là par leur compétences, leurs humanité et leur compassion. Notre père atteint d'une démence vasculaire y a séjourner pendant plus d'un an et demi et jusqu à ses derniers instants, il a toujours été très entouré et soigné, choyé, comme s'il avait fait partie d'une famille. Le personnel est compétent, généreux, à l'écoute, toujours dans la justesse du moment. Je ne saurai jamais comment remercier toute cette belle équipe : Caroline, Pauline, Aurélie, Audrey, Cyril, Delphine, Martine, Sanaa, et j'oublie encore d'autres visages dont je ne me souviens pas des prénoms .. MILLE MERCIS !! Cet établissement reste à taille humaine, c'est ce que nous avons aussi apprécié .. Il y a toujours des activités, des sorties, des animations, de la médiation animalière - chiens, chats, hamsters, poney viennent rendre visite aux résidents, pour leur plus grand plaisir et joie..-, activités jardinages au printemps. Les locaux sont spacieux et toujours bien entretenus, les chambres sont modernes et accueillantes. Enfin, merci aussi au chef cuisto qui réalise de vrais repas ! Merci à tous !!! Mlle SOUNY et Mme POUVREAU
Par Kris T. • Résidence Les Fables , Brasles
Habitant bien loin j'ai été rassuré lors de mon passage par la qualité de l'accompagnement, humain et personnalisé. Merci aux équipes pour leur dévouement.
Par Guillaume A. • Résidence Les Millesimes , Brasles
Pépé n'était pas ravi au départ mais le personnel a rapidement su lui faire changer d'avis. Cadre de rêve en prime, rien à redire
Par Geoffrey C. • Résidence Les Millesimes , Brasles