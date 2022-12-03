Je ne peux que recommander cet établissement qui a su répondre à toutes nos attentes et bien au de là par leur compétences, leurs humanité et leur compassion. Notre père atteint d'une démence vasculaire y a séjourner pendant plus d'un an et demi et jusqu à ses derniers instants, il a toujours été très entouré et soigné, choyé, comme s'il avait fait partie d'une famille. Le personnel est compétent, généreux, à l'écoute, toujours dans la justesse du moment. Je ne saurai jamais comment remercier toute cette belle équipe : Caroline, Pauline, Aurélie, Audrey, Cyril, Delphine, Martine, Sanaa, et j'oublie encore d'autres visages dont je ne me souviens pas des prénoms .. MILLE MERCIS !! Cet établissement reste à taille humaine, c'est ce que nous avons aussi apprécié .. Il y a toujours des activités, des sorties, des animations, de la médiation animalière - chiens, chats, hamsters, poney viennent rendre visite aux résidents, pour leur plus grand plaisir et joie..-, activités jardinages au printemps. Les locaux sont spacieux et toujours bien entretenus, les chambres sont modernes et accueillantes. Enfin, merci aussi au chef cuisto qui réalise de vrais repas ! Merci à tous !!! Mlle SOUNY et Mme POUVREAU

Par Kris T. • Résidence Les Fables , Brasles