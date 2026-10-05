Résidence Quentin De La Tour à Saint-Quentin (02)
5.0 (1)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Quentin (02)
68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin
Les points forts de l'établissement
Établissement neuf avec unité Alzheimer sécurisée Équipe médicale et paramédicale interne complète Habilité APA, ASH et APL pour aides financières
À propos de l'établissement
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Résidence Quentin De La Tour
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Quentin de la Tour dispose d'une unité protégée spécialisée dans l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Cette unité bénéficie d'une terrasse sécurisée permettant aux résidents de profiter de l'extérieur en toute sécurité.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'établissement compte une équipe interne complète : médecin coordonnateur, infirmière cadre, aides-soignants, psychologue et ergothérapeute. Un psychiatre intervient en externe selon les besoins des résidents. Une équipe de nuit interne assure la surveillance permanente.
Est-il possible de bénéficier d'un séjour temporaire ?
Oui, la résidence propose 6 places dédiées à l'hébergement temporaire, en complément des 95 lits en hébergement permanent. Cette formule convient aux familles cherchant une solution de répit ou une transition avant un accueil permanent.
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