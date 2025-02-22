BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Fère-en-Tardenois (02130)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fère-en-Tardenois

Ma tante y a résidé , personnel bienveillant, notamment la docteure coordinatrice, et la psychologue. Impliquée dans leurs tâches et bonne communication. Merci .

Par Béatrice V. Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois

Je suis apprenti en cuisine les assiettes sur les photos c'est moi même qui l'ai s'est fait

Par Billy C. Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois

Personnnel au petit oignons pour les résidents. Résidence vraiment au top. Personnel de confiance et très présents. J appréhendais de mettre mes parents en hepad et la sans aucun regret

Par Karim B. Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois

Chaine de maison de retraite

Par Marsouin B. Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois

Maisons de retraite / EHPAD proche de Fère-en-Tardenois

Départements proche de l'Aisne