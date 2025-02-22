Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fère-en-Tardenois
Ma tante y a résidé , personnel bienveillant, notamment la docteure coordinatrice, et la psychologue. Impliquée dans leurs tâches et bonne communication. Merci .
Par Béatrice V. • Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois
Je suis apprenti en cuisine les assiettes sur les photos c'est moi même qui l'ai s'est fait
Par Billy C. • Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois
Personnnel au petit oignons pour les résidents. Résidence vraiment au top. Personnel de confiance et très présents. J appréhendais de mettre mes parents en hepad et la sans aucun regret
Par Karim B. • Résidence Les Beaux-Arts , Fère-en-Tardenois