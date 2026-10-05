Résidence La Dorine à Hirson (02)
4.8 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Hirson (02)
17 Rue Antoine Sue, 02500 Hirson
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et unités Alzheimer et grands dépendants 88 chambres individuelles avec meubles personnels Repas cuisinés sur place et régimes adaptés
À propos de l'établissement
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Résidence La Dorine
Questions fréquentes
Quels types de soins spécialisés sont proposés à la Résidence La Dorine ?
La Résidence La Dorine dispose d'une unité de soins adaptés (USA) de 14 places pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une unité pour grands dépendants (UGD) de 26 places. L'établissement accepte également les résidents présentant des troubles du comportement ou un risque de fugue, avec un dispositif anti-fugue intégré.
Les résidents peuvent-ils personnaliser leur chambre et garder leur animal de compagnie ?
Oui, les résidents sont encouragés à apporter leurs propres meubles pour aménager leur chambre individuelle de 19 à 23 m². Les animaux de compagnie sont acceptés dans l'établissement. Chaque chambre dispose d'une connexion internet, d'un téléphone et d'une télévision.
Quelles activités et services de bien-être sont disponibles ?
La résidence propose un espace de balnéothérapie, un salon de coiffure et un service de pédicure. Le programme d'animations comprend des jeux et ateliers quotidiens, des sorties extérieures avec navettes, des conférences, des expositions et des repas à thème. Une chambre d'hôte est aussi disponible pour les familles en visite.
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