Quels types de soins spécialisés sont proposés à la Résidence La Dorine ? La Résidence La Dorine dispose d'une unité de soins adaptés (USA) de 14 places pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une unité pour grands dépendants (UGD) de 26 places. L'établissement accepte également les résidents présentant des troubles du comportement ou un risque de fugue, avec un dispositif anti-fugue intégré.

Les résidents peuvent-ils personnaliser leur chambre et garder leur animal de compagnie ? Oui, les résidents sont encouragés à apporter leurs propres meubles pour aménager leur chambre individuelle de 19 à 23 m². Les animaux de compagnie sont acceptés dans l'établissement. Chaque chambre dispose d'une connexion internet, d'un téléphone et d'une télévision.