Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Hirson
Nous avons notre maman qui est en EPHAD depuis maintenant 4 ans Elle est bien traitée Elle mange bien IL y a beaucoup d'animations Elle s'y plait beaucoup et a encore le gout de vivre grâce à son environnement Merci à tout le personnel soignant et à toutes les animatrices Merci Un grand Merci
Par Jany M. • Résidence La Dorine , Hirson
Ma mère a été prise en charge à la Dorine avec beaucoup de dévouement de soins adaptés de patience et de gentillesse Elle vient de nous quitter et nous garderons de cet établissement le professionnalisme du personnel
Par Monique P. • Résidence La Dorine , Hirson
Établissement très propre et personnel à l'écoute des résidents
Par Davidoff 5. • Résidence La Dorine , Hirson
C'est un établissement un peu vieillissant mais tout le monde y est très chaleureux . Les résidents y sont bien avec des animations régulières... bravo à tous
Par Chantal H. • Résidence La Dorine , Hirson