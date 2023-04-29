Nous avons notre maman qui est en EPHAD depuis maintenant 4 ans Elle est bien traitée Elle mange bien IL y a beaucoup d'animations Elle s'y plait beaucoup et a encore le gout de vivre grâce à son environnement Merci à tout le personnel soignant et à toutes les animatrices Merci Un grand Merci

Par Jany M. • Résidence La Dorine , Hirson