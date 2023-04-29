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Maisons de retraite / EHPAD à Hirson (02500)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Hirson

Nous avons notre maman qui est en EPHAD depuis maintenant 4 ans Elle est bien traitée Elle mange bien IL y a beaucoup d'animations Elle s'y plait beaucoup et a encore le gout de vivre grâce à son environnement Merci à tout le personnel soignant et à toutes les animatrices Merci Un grand Merci

Par Jany M. Résidence La Dorine , Hirson

Ma mère a été prise en charge à la Dorine avec beaucoup de dévouement de soins adaptés de patience et de gentillesse Elle vient de nous quitter et nous garderons de cet établissement le professionnalisme du personnel

Par Monique P. Résidence La Dorine , Hirson

Établissement très propre et personnel à l'écoute des résidents

Par Davidoff 5. Résidence La Dorine , Hirson

C'est un établissement un peu vieillissant mais tout le monde y est très chaleureux . Les résidents y sont bien avec des animations régulières... bravo à tous

Par Chantal H. Résidence La Dorine , Hirson

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