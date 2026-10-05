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La Fontaine Médicis à Vaux-Andigny (02)

4.9 (15)
Maison de retraite / EHPAD à Vaux-Andigny (02)
1 rue Napoléon Bonaparte, 02110 Vaux-Andigny

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer avec infirmière de nuit Balnéothérapie et parc arboré avec terrasse Animaux acceptés et meubles personnels autorisés

À propos de l'établissement

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La Fontaine Médicis

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Questions fréquentes

Quels soins spécialisés sont proposés à La Fontaine Médicis ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un psychologue et un psychomotricien interviennent en interne, et une infirmière assure une présence de nuit. La résidence propose également des séances de balnéothérapie.
Les résidents peuvent-ils personnaliser leur chambre ?
Oui, les résidents ont la possibilité d'apporter leurs propres meubles pour aménager leur espace à leur goût. Les animaux de compagnie sont également acceptés dans l'établissement.
Comment se déroule la vie quotidienne dans la résidence ?
La Fontaine Médicis organise des animations variées, des jeux et ateliers, ainsi que des sorties extérieures. Les repas sont cuisinés sur place et le restaurant est ouvert aux familles. Un salon de coiffure, un service de pédicure et une blanchisserie complètent les services du quotidien.

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