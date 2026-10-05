Quels soins spécialisés sont proposés à La Fontaine Médicis ? L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un psychologue et un psychomotricien interviennent en interne, et une infirmière assure une présence de nuit. La résidence propose également des séances de balnéothérapie.

Les résidents peuvent-ils personnaliser leur chambre ? Oui, les résidents ont la possibilité d'apporter leurs propres meubles pour aménager leur espace à leur goût. Les animaux de compagnie sont également acceptés dans l'établissement.