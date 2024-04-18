Se résoudre a partir en maison de retraite , à été compliquée pour ma maman.mais du jour, ou elle a rencontré l infirmière coordinatrice qui l à projeté vers un réel projet de vie.Elle est rentrée au château de la Source, sereine. Étant porteuse d un lourd handicap physique, sa crainte était que l on ne s occupe pas d elle et qu on l oublie....eh bien, toutes les équipes confondues du château de la Source ( direction, aides soignants, infirmière, animatrices, agents hôteliers entretien...) lui ont démontré qu au Chateau de la source le résident est pris en charge dans sa globalité, que l on respecte son rythme, ses goûts, et son intimité. Le terme accompagnement prend tout son sens dans cette structure.Ma maman est décédée, depuis peu, mais force a été de constater qu elle a repris goût à la vie au château de la Source.. Je remercie au nom de ma maman chaque membre de cette équipe extraordinaire et en tant que professionnel de santé, je sais de quoi je parle.

Par Bridoux V. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud