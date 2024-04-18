Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nogent-l'Artaud
J'ai perdu mon papa il y a 2 mois. Il était dans la résidence depuis 18 mois. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la résidence, que ce soit le personnel médical, administratif, les animatrices et le Directeur de cet établissement pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur gentillesse et leur écoute. Le Château de la Source est un très bel endroit. On se sent rassuré quand on a un être cher qui réside dans cet établissement.
Par Valérie M. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud
ma maman s'est éteinte paisiblement il y a quelques jours à l'âge de 106 ans et après 11 années passées dans cet établissement. Nous pouvons dire qu'elle s'y sentait bien. Elle a toujours bénéficié de l'attention de tout le personnel et entretenait avec lui une relation très affectueuse. Au nom de toute ma famille, je remercie et j'exprime toute ma gratitude à l'ensemble du personnel de cet Ehpad pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa gentillesse dont nous garderons un bon souvenir.
Par Jean M. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud
Se résoudre a partir en maison de retraite , à été compliquée pour ma maman.mais du jour, ou elle a rencontré l infirmière coordinatrice qui l à projeté vers un réel projet de vie.Elle est rentrée au château de la Source, sereine. Étant porteuse d un lourd handicap physique, sa crainte était que l on ne s occupe pas d elle et qu on l oublie....eh bien, toutes les équipes confondues du château de la Source ( direction, aides soignants, infirmière, animatrices, agents hôteliers entretien...) lui ont démontré qu au Chateau de la source le résident est pris en charge dans sa globalité, que l on respecte son rythme, ses goûts, et son intimité. Le terme accompagnement prend tout son sens dans cette structure.Ma maman est décédée, depuis peu, mais force a été de constater qu elle a repris goût à la vie au château de la Source.. Je remercie au nom de ma maman chaque membre de cette équipe extraordinaire et en tant que professionnel de santé, je sais de quoi je parle.
Par Bridoux V. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud
Confier son parent à un EHPAD est une décision difficile. Notre maman aura résidé au "Château de la source" pendant ces 9 dernières années et elle s'y sentait bien. L'engagement de toutes les équipes est total. Leurs compétences et leurs qualités humaines ont été d'un grand soutien en particulier pour accompagner maman ces derniers mois. Merci à la direction de veiller ainsi au bien-être de ses résidents, d'être toujours à l'écoute de leurs désirs et de leurs besoins.
Par Agnès T. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud
Cela fait bientôt 18 mois que lulu nous a quitté atteint de la maladie Alzheimer. Je souhaitais qu il termine sa fin de vie dans un lieu paisible et je ne regrette pas. Le personnel s est très bien occupé de lui malgré les difficultés de la maladie et pas toujours simple pour ses enfants de le voir ainsi et la distance qui nous séparait. Le cadre est très agréable digne d un hôtel et les repas très bons. Chapeau. Malheureusement je n ai pas pu remercier l ensemble du personnel et dire au revoir a certaines personnes car j ai du repartir dans le sud ouest là où j habite. Alors un grand merci a tout le monde, la direction très proche des familles, le personnel administratif et le personnel médical. Un recueil de signature a été mis a l accueil au moment de son décès pour lui laisser un dernier message qui a été apprécié par les proches. Bonne continuation pour ce métier si difficile.
Par Véronique C. • Château de la Source , Nogent-l'Artaud