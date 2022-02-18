ORPEA Jeanne d’Arc a accueilli mes grands-parents durant 6 années et, au nom de toute la famille BOITTE, nous tenons à tous vous remercier pour l’accompagnement et les bons soins qu’ils ont reçu avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Mes grands-parents ont vécu de belles années à vos cotés et nous avons toujours pu venir les voir quand nous le voulions à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit. Pendant ces 6 années nous avons aussi pu continuer de fêter Noel et les autres fêtes familiales tous ensemble avec de belles tablées et de bons repas. Et puis j’ai été très touchée de voir les équipes pleurer avec moi leurs départs en me racontant les bons souvenirs qu’ils avaient eu avec Monsieur Guy et Madame Josette BOITTE. Ce dimanche 25 aout 2024 j’ai pu rester avec ma mamie jusqu’à son depart et j’ai été formidablement bien épaulée par l’équipe présente ce soir là. Vous avez adoucis mes peines. Nous ne vous remercierons jamais assez de tout ce que vous avez fait pour eux, et pour nous. Merci à tous infiniment, on serait presque triste de ne plus venir vous voir… Bonne continuation à tous

Par Maureen H. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons