Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Soissons
A l'occasion de l'enterrement de ma mère, j'ai conclu ma prise de parole par les propos suivants : "Comme il se dit beaucoup de choses sur les Ehpad, je voudrais terminer en soulignant la volonté de bien faire et la bienveillance des personnels de la Résidence Jeanne d’Arc. Bien sur, leur travail est difficile : il est établi que le bon ratio serait de 10 salariés pour 10 résidents en Ehpad ; nous n’en sommes qu’a 6 pour 10. Mais nous pouvons affirmer que, dans les conditions qui leur sont faites, les salarié.e.s soignants et non-soignants font de leur mieux pour garantir une vieillesse et une fin de vie digne. C’est ce que nous avons vécu avec nos parents et pour nous mêmes tous ces derniers jours. Je souhaite donc que nous ayons une pensée pour ces personnes dévouées."
Par Gilles B. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons
ORPEA Jeanne d’Arc a accueilli mes grands-parents durant 6 années et, au nom de toute la famille BOITTE, nous tenons à tous vous remercier pour l’accompagnement et les bons soins qu’ils ont reçu avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Mes grands-parents ont vécu de belles années à vos cotés et nous avons toujours pu venir les voir quand nous le voulions à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit. Pendant ces 6 années nous avons aussi pu continuer de fêter Noel et les autres fêtes familiales tous ensemble avec de belles tablées et de bons repas. Et puis j’ai été très touchée de voir les équipes pleurer avec moi leurs départs en me racontant les bons souvenirs qu’ils avaient eu avec Monsieur Guy et Madame Josette BOITTE. Ce dimanche 25 aout 2024 j’ai pu rester avec ma mamie jusqu’à son depart et j’ai été formidablement bien épaulée par l’équipe présente ce soir là. Vous avez adoucis mes peines. Nous ne vous remercierons jamais assez de tout ce que vous avez fait pour eux, et pour nous. Merci à tous infiniment, on serait presque triste de ne plus venir vous voir… Bonne continuation à tous
Par Maureen H. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons
Après tout ce qu on entend je voudrais aussi témoigner. On s'occupe des besoins de ma mamie depuis plus d'un an maintenant... Elle est arrivée avec son fauteuil roulant et voilà que elle remarche avec un déambulateur, c est vrai c'est de sa propre volonté... mais elle est sollicitée et fait des efforts. Je suis fier d'elle.
Par Florent F. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons
ma tata s'amuse bien avec ses copines de couloir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi heureuse. Je suis sûre que les équipes veillent bien sur elle (sans quoi elle nous aurait déjà dit le fond de sa pensée)
Par Creeks S. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons
Mes parents sont résidents à Orpea et sont très heureux dans cette maison
Par Christian R. • Résidence Jeanne D'Arc , Soissons