Résidence Les Fables à Brasles (02)
4.8 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Brasles (02)
RUE DES GARATS, 02400 Brasles
Les points forts de l'établissement
Spécialisation Alzheimer avec cinq unités de vie Balnéothérapie et espace Snoezelen intégrés Dix places dédiées aux séjours temporaires
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Fables
Questions fréquentes
Quels profils de résidents la Résidence Les Fables accueille-t-elle ?
La Résidence Les Fables est spécialisée dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Elle dispose d'une unité protégée, d'une unité pour grands dépendants et d'un PASA. L'établissement accueille également des résidents en séjour temporaire, avec dix places dédiées.
Quels sont les équipements de bien-être disponibles dans l'établissement ?
La résidence propose un espace Snoezelen pour la stimulation sensorielle, une salle de balnéothérapie et un espace bien-être et beauté. Les résidents bénéficient également d'un parc et d'un jardin au sein de l'établissement, ainsi que d'animations quotidiennes variées.
Comment se rendre à la Résidence Les Fables à Brasles ?
L'établissement est accessible par l'autoroute A4 (sortie n°20, Château-Thierry) et dispose d'un parking. La ligne de bus 3, direction Mairie de Brasles, dessert l'arrêt Les Garats situé à proximité immédiate de la résidence.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Fables
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Tiers Temps
4.9 (27)
Saint-Quentin (02100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
Places disponibles
Résidence La Dorine
4.8 (4)
Hirson (02500)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Places disponibles
Résidence Quentin De La Tour
5.0 (1)
Saint-Quentin (02100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 970 € par mois
Places disponibles
La Fontaine Médicis
4.9 (15)
Vaux-Andigny (02110)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 1 860 € par mois
Places disponibles
Résidence Joseph Franceschi
5.0 (4)
Tergnier (02700)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 490 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Beaux-Arts
4.8 (4)
Fère-en-Tardenois (02130)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Brasles (02400)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Quentin(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Gobain(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Soissons(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Étreillers(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Hirson(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Flavy-le-Martel(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villers-Cotterêts(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Braine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Laon(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Charly-sur-Marne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Origny-en-Thiérache(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chevresis-Monceau(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Liesse-Notre-Dame(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chézy-sur-Marne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cœuvres-et-Valsery(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Fère-en-Tardenois(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vic-sur-Aisne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Buironfosse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marle(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vailly-sur-Aisne(1)