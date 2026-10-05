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Résidence Les Fables à Brasles (02)

4.8 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Brasles (02)
RUE DES GARATS, 02400 Brasles

Les points forts de l'établissement

Spécialisation Alzheimer avec cinq unités de vie Balnéothérapie et espace Snoezelen intégrés Dix places dédiées aux séjours temporaires

À propos de l'établissement

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Résidence Les Fables

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Questions fréquentes

Quels profils de résidents la Résidence Les Fables accueille-t-elle ?
La Résidence Les Fables est spécialisée dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Elle dispose d'une unité protégée, d'une unité pour grands dépendants et d'un PASA. L'établissement accueille également des résidents en séjour temporaire, avec dix places dédiées.
Quels sont les équipements de bien-être disponibles dans l'établissement ?
La résidence propose un espace Snoezelen pour la stimulation sensorielle, une salle de balnéothérapie et un espace bien-être et beauté. Les résidents bénéficient également d'un parc et d'un jardin au sein de l'établissement, ainsi que d'animations quotidiennes variées.
Comment se rendre à la Résidence Les Fables à Brasles ?
L'établissement est accessible par l'autoroute A4 (sortie n°20, Château-Thierry) et dispose d'un parking. La ligne de bus 3, direction Mairie de Brasles, dessert l'arrêt Les Garats situé à proximité immédiate de la résidence.

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