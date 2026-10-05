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Résidence Joseph Franceschi à Tergnier (02)

5.0 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Tergnier (02)
54 Rue Jacquard, 02700 Tergnier

Les points forts de l'établissement

Unité de soins adaptés Alzheimer dédiée Équipe médicale pluridisciplinaire interne complète Habilité APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence Joseph Franceschi

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Questions fréquentes

La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Joseph Franceschi dispose d'une unité de soins adaptés spécialisée dans l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Cette unité protégée propose un accompagnement personnalisé dans un environnement sécurisé.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
L'établissement est habilité à recevoir l'aide sociale à l'hébergement (ASH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et les aides au logement (APL/ALS). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge pour les familles selon leur situation.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure une présence continue au sein de la résidence pour garantir la sécurité des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée sur place.

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