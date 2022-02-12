Etablissement très bien géré par ce jeune directeur, l accueil et l ambiance gaie et familiale y est très chaleureux, on se sent toute de suite bien grâce a une équipe à l écoute et un directeur très humain qui sait vous rassurer, donnes de bons conseils et gère les problèmes très rapidement Quel dommage de savoir qu il doit partir, maman l adore et s est très vite bien adaptée Merci Mr Toutah pour votre engagement et je vous souhaite une bonne continuation et surtout restez comme vous êtes bienveillant

Par Sylvia T. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine