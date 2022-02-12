Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vaux-sur-Seine
Ma maman a passé six années au sein de la Résidence et vient de nous quitter. Nous ne pouvons que dire un grand Merci à tout le personnel soignant qui a su accompagner notre Maman de par leur gentillesse et professionnalisme. Toujours à l écoute, du réconfort et une présence de tous les instants. Encore un grand Merci à tout le personnel de la Résidence
Par Catherine P. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine
Notre père a passé 7 ans au sein de cet établissement. Nous avons été enchanté de le voir reprendre vie. Aujourd'hui il est malheureusement parti. Les directeurs ont certes changé durant cette période, les équipes aussi mais le sérieux, le respect de la personne et la propreté ont toujours été là. Je recommande vivement cette maison de retraite.
Par Dominique M. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine
Etablissement très bien géré par ce jeune directeur, l accueil et l ambiance gaie et familiale y est très chaleureux, on se sent toute de suite bien grâce a une équipe à l écoute et un directeur très humain qui sait vous rassurer, donnes de bons conseils et gère les problèmes très rapidement Quel dommage de savoir qu il doit partir, maman l adore et s est très vite bien adaptée Merci Mr Toutah pour votre engagement et je vous souhaite une bonne continuation et surtout restez comme vous êtes bienveillant
Par Sylvia T. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine
Le nouveau directeur a un grand respect pour les résidents et leurs familles et bien naturellement pour son personnel. Il a aussi une grande présence sur le terrain ce qui permet que le moindre problème peut être réglé très rapidement . Merci pour votre compétence et votre intérêt pour vos résidents
Par Christine M. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine
Tout mon soutien à Orpea val de seine notoriété salie ...comme partout tout dépend de la direction d'établissement !!!! Mon beau père était maltraité et malheureux chez Korian il a fini ses jours dans la bienveillance chez Orpea !
Par Ingrid K. • Résidence Du Val De Seine , Vaux-sur-Seine