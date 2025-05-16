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Maisons de retraite / EHPAD à Le Port-Marly (78560)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Port-Marly

Des personnels aimables et humaines Les chambres sont propres Je recommande

Par Sarah P. Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly

Excellent établissement, je vous le conseil pour vos proches. Je pourrais placer ma soeur entre de bonnes mains

Par Johny P. Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly

Le personnel est bienveillant et attentionné. Je recommande pour la qualité du service !

Par Julienne K. Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly

Accueil et sympathie du personnel au top, je recommande vivement!

Par Phousu M. Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly

Très bon accueil durant la visite de l’établissement

Par Ramikha D. Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly

Maisons de retraite / EHPAD proche de Le Port-Marly

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