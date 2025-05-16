Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Port-Marly
Des personnels aimables et humaines Les chambres sont propres Je recommande
Par Sarah P. • Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly
Excellent établissement, je vous le conseil pour vos proches. Je pourrais placer ma soeur entre de bonnes mains
Par Johny P. • Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly
Le personnel est bienveillant et attentionné. Je recommande pour la qualité du service !
Par Julienne K. • Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly
Accueil et sympathie du personnel au top, je recommande vivement!
Par Phousu M. • Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly
Très bon accueil durant la visite de l’établissement
Par Ramikha D. • Résidence Simon Vouet , Le Port-Marly