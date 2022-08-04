Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Poigny-la-Forêt
Ma maman a fait un séjour de 3 mois pendant l'été dans cet établissement situé dans un bel environnement forestier Elle a apprécié la gentillesse et la chaleur humaine de toute l'équipe Les repas pris en famille sur place ont également été bien appréciés Je remercie toute l'équipe et la direction pour son accueil et sa disponibilité
Par Catherine B. • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt
Une résidence chaleureuse et accueillante dans un cadre forestier très calme et agréable. Toute l'équipe se montre à l'écoute et aux petits soins des résidents, et tout est mis en œuvre pour favoriser et renforcer les liens entre les résidents et leurs proches. Tout est parfait : les activités, les services, les soins, les repas, les sorties, les événements... Mes deux grands-mères sont ravies de séjourner à La Cerisaie, et nous les savons épanouies et entre de bonnes mains !
Par Alice S. • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt
Bonjour, Excellent établissement que j’ai pu visiter, cadre paisible et agréable, verdure tout autour, propre et personnel professionnel et souriant, Merci à Mlle Sabrina et Gladys. Site médicalisé et rassurant sur la prise en charge globale des seniors. J’avais des appréhensions par rapport à l’affaire que les médias ont parlé. Mais vraiment c’est tout autre. Jean-François. Juin 2022.
Par Armat L. • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt
Ma mère est resté 4 ans à la Cerisaie et elle a été très bien entourée, surtout grâce à Katia et Magalie (l'équipe du 1er etage) qui faisaient tout pour combler le manque d'effectif récurent en maison de retraite. Contrairement à la polémique actuelle elle n'a jamais été rationnee en nourriture ou protection. La résidence est bien tenue, le personnel à l'écoute et les repas tout à fait corrects. Juste un manque de personnel la nuit est à déplorer. Merci beaucop à toute l'équipe d'avoir pris soin de Simone, ils doivent s'en souvenir je pense.
Par Chanchan • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt
La Cerisaie a accueilli notre père pour un court séjour de 2 mois, et nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe qui s'est avérée efficace, humaine, flexible, assurant une bonne communication. Bien qu'une entrée en EHPAD soit un moment difficile, notre père s'est senti bien à la Cerisaie grâce a l'investissement et à la gentillesse de toute l'équipe.
Par Arnaud T. • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt