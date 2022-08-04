Une résidence chaleureuse et accueillante dans un cadre forestier très calme et agréable. Toute l'équipe se montre à l'écoute et aux petits soins des résidents, et tout est mis en œuvre pour favoriser et renforcer les liens entre les résidents et leurs proches. Tout est parfait : les activités, les services, les soins, les repas, les sorties, les événements... Mes deux grands-mères sont ravies de séjourner à La Cerisaie, et nous les savons épanouies et entre de bonnes mains !

Par Alice S. • La Cerisaie , Poigny-la-Forêt