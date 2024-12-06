M'étant renseigné avant de partir pour la résidence, la standardiste courtoise m'a très bien répondu à mes attentes. Une fois sur les lieux, j'ai pu constater que le site est au calme, et qu'il était bien desservi en transport. Le bâtiment est beau, sobre et moderne à la fois. Quant à l'intérieur.....c'est propre, classe et chic. J'ai été très bien accueilli et même conversé avec Jacquelina très sympathique et souriante. Elle m'a montré les lieux, les activités, ainsi que les repas proposés. Pour moi c'est un 5 étoiles, la résidence Maintenon est superbe. Équipes très professionnelles et sympathique. Continuez comme ça.

Par Dimitri H. • Résidence de Maintenon , Noisy-le-Roi