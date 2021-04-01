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Maisons de retraite / EHPAD à Marly-le-Roi (78160)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marly-le-Roi

Très chouette accueil du directeur et de l’équipe présente.

Par Smeyers C. Résidence La Fontaine , Marly-le-Roi

Bonjour toutes la famille raffaillac vous remercie tous pour avoir accompagné notre papa c’est 3 dernières années il était très heureux avec toute l équipe grand merci à tous nous recommandons à tous votre établissement merci

Par Philippe R. Résidence La Fontaine , Marly-le-Roi

Nous recommandons cet établissement pour la qualité de son personnel , leur grande disponibilité , leur bienveillance avec les résidents comme leurs proches ainsi que leur grand professionnalisme. Merci

Par Frédéric Résidence La Fontaine , Marly-le-Roi

Une équipe bienveillante et professionnelle, toujours à l’écoute des besoins des résidents et de leurs familles. L’accompagnement est de qualité, et l’environnement est chaleureux. Merci pour votre engagement et votre dévouement.

Par Chaima B. Résidence La Fontaine , Marly-le-Roi

J'ai eu l'occasion de voir la résidence de la Fontaine Emeis à Marly-le-Roi, et je suis très satisfait de mon expérience. Le personnel est accueillant, professionnel et réactif.

Par Sadela A. Résidence La Fontaine , Marly-le-Roi

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