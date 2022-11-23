Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mantes-la-Ville
Les résidents sont bien entourés et cadrés par tout le personnel. J'y suis en tant que bénévole en visite aux résidents qui témoignent de leur entière satisfaction pour l'ambiance, les soins, la restauration et les différentes animations. La résidence en elle-même est très agréable.
Par Faiza F. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville
Un EHPAD comme il faudrait qu'ils soient tous. Une direction à l'écoute des familles et très ferme avec le respect de ses résidents. Une équipe soignante plus qu'attentive à ses patients. Le tout dans une ambiance sympathique. Beaucoup d'animation et une animatrice très impliquée. Que du bonheur pour les résidents...et leur famille. Encore merci à vous tous.
Par Christian L. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville
Responsable du Café Sourire à la Maison St Etienne située à quelques pas de La Fontaine Médicis, nous accueillons une fois par mois une 10aine de résidents accompagnés par leur animatrice Nathalie pour un goûter, c'est un bon moment de partage. Par ailleurs, notre équipe de bénévoles du Café Sourire a été reçu de façon très chaleureuse par Mme Goncalves et Nathalie à la Maison Médicis et nous avons pu découvrir le cadre de vie très agréable des personnes qui y résident et avons été marqués par l'ambiance sereine qui y règnent. Caroline Marmin - Conférence St Vincent de Paul de Mantes la Ville
Par Caroline M. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville
J'ai séjourné 3 semaines à la résidence La Fontaine Medicis. Je n'ai pas pu dire au revoir à l'ensemble du personnel et les remercier chaleureusement. C'est chose faite ! Le personnel est disponible, agréable et aux petits soins. Les repas sont assez copieux et variés, les sorties dans le joli parc face à la résidence sont très sympas, il y a tous les jours des animations. Merci à tous !
Par Maria D. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville
Ma mère a séjourné 3 semaines suite à un AVP et son accueil en urgence nous a beaucoup soulagé. Elle est très satisfaite de l'accueil, de la disponibilité et de la gentillesse des équipes soignantes, de la restauration, de la prise en soins médicale et de la kiné. Elle a beaucoup apprécié les sorties au parc et des animations quotidiennes. Elle appréhendait l'arrivée en ehpad et finalement est repartie en gardant un bon souvenir de son séjour. Bravo à tous et merci à vous de prendre soin de nos parents.
Par Fernando G. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville