Responsable du Café Sourire à la Maison St Etienne située à quelques pas de La Fontaine Médicis, nous accueillons une fois par mois une 10aine de résidents accompagnés par leur animatrice Nathalie pour un goûter, c'est un bon moment de partage. Par ailleurs, notre équipe de bénévoles du Café Sourire a été reçu de façon très chaleureuse par Mme Goncalves et Nathalie à la Maison Médicis et nous avons pu découvrir le cadre de vie très agréable des personnes qui y résident et avons été marqués par l'ambiance sereine qui y règnent. Caroline Marmin - Conférence St Vincent de Paul de Mantes la Ville

Par Caroline M. • La Fontaine Médicis Concordia , Mantes-la-Ville