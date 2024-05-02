Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Jouy-en-Josas
Pendant les trois années durant lesquelles ma mère a séjourné dans l'établissement, nous avons toujours pu apprécier la disponibilité et l'écoute du personnel et de l'équipe de direction en particulier. Aucune prestation ne peut continuellement être parfaite, en revanche ce qui est essentiel c'est la capacité a toujours chercher à s'améliorer. C'est le cas dans cette résidence. Ma famille s'associe à moi pour remercier chaleureusement toute l'équipe.
Par Dominique M. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas
moi qui est visité plusieurs ehpad dans la région je trouve que c est plutôt propre et que ça sent plutôt bon je trouve juste que le personnel ne parle pas beaucoup aux résidents mais communiquent bien avec leur potable mais c est peut être pendant leur pose ma mère ne si plaît pas trop maintenant elle dit que ça a changé malgré tout le personnel n est pas nombreux et je ne suis pas sûr qu il soit bien encadré un petit bonsoir vous avez besoin de rien et un gentil bonjour quand on pose le plateau du petit déjeuner c est tellement important
Par Marc D. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas
Très bien par rapport à l'idée d'un Ephad, plein d'activités, bonne gestion des résidents et loi 1901...........
Par Jean F. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas
Un grand merci à la Direction et ses équipes pour avoir si bien contenu cette "maudite pandémie" de Covid-19 au sein de son établissement et avoir permis aux familles de rester "connectées" (grâce, notamment, aux nouvelles technologies) avec nos aînés résidents confinés. Bravo également pour la bonne coordination entre l'ARS, le médecin de famille, l'HAD et le service médical de l'ehpad qui a permis un suivi rapproché de mes parents.
Par Florence V. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas
Un lieu de vie très conviviale, des professionnels sérieux, accueil chaleureux,
Par Leila J. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas