moi qui est visité plusieurs ehpad dans la région je trouve que c est plutôt propre et que ça sent plutôt bon je trouve juste que le personnel ne parle pas beaucoup aux résidents mais communiquent bien avec leur potable mais c est peut être pendant leur pose ma mère ne si plaît pas trop maintenant elle dit que ça a changé malgré tout le personnel n est pas nombreux et je ne suis pas sûr qu il soit bien encadré un petit bonsoir vous avez besoin de rien et un gentil bonjour quand on pose le plateau du petit déjeuner c est tellement important

Par Marc D. • Residence Juliette Victor , Jouy-en-Josas