Maman est depuis presqu’un an à la résidence et cela se passe très bien Je viens de temps en temps sans prévenir et toujours le même accueil très agréable La chambre de maman est grande toujours propre Maman est très satisfaite du personnel qui s’occupe d’elle pour la toilette Les repas bien équilibrés bon et variés Jusqu’à présent tout va bien et ne correspond pas aux articles de presse ou reportages télévisés que l’on nous montre Continuez ainsi je suis rassuré pour maman

Par Philippe L. • Résidence Madeleine Bres , Buchelay