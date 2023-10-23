Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Buchelay
Ma mère y est depuis 1an et demi et aucun soucis. Tout le personnel est très professionnel et à l'écoute des résidents et de la famille. Je recommande cet établissement.
Par Didier M. • Résidence Madeleine Bres , Buchelay
Encadrement remarquable tant sur le plan humain que médical et matériel. Très bonne communication avec les familles. Très grand climat de confiance ! Merci à toute la équipe
Par Myr C. • Résidence Madeleine Bres , Buchelay
J’ai effectué un stage de 6 semaines dans cette EHPAD. Je tenais à remercier le personnel soignant qui a su m’accompagner durant ce premier stage. Elles ont étés adorables avec moi, j’ai aimé l’atmosphère de cette maison de retraite, tout est fait dans le respect, la bienveillance. Cette maison de retraite va beaucoup me manquer ! A bientôt j’espère.
Par Salma K. • Résidence Madeleine Bres , Buchelay
Maman est depuis presqu’un an à la résidence et cela se passe très bien Je viens de temps en temps sans prévenir et toujours le même accueil très agréable La chambre de maman est grande toujours propre Maman est très satisfaite du personnel qui s’occupe d’elle pour la toilette Les repas bien équilibrés bon et variés Jusqu’à présent tout va bien et ne correspond pas aux articles de presse ou reportages télévisés que l’on nous montre Continuez ainsi je suis rassuré pour maman
Par Philippe L. • Résidence Madeleine Bres , Buchelay