Nous tenons à témoigner de la gentillesse, de l’engagement et de l’empathie dont a fait preuve l’ensemble des personnels de la Villa des aînés à Bonnières. Et il en faut de la dévotion pour accompagner dans leur fin de vie des anciens comme notre mère qui souffrait de la maladie d’Alzheimer et d’un cancer. Les soins ont toujours été de qualité malgré toutes les difficultés d’organisation qu’ont apporté le COVID. Nous recommandons vivement cet établissement et encourageons tous les personnels de notre soutien face à l’injustice de généralisations qui ne les concernent pas. Bien chaleureusement Marie-Noëlle et Philippe

Par Philippe I. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine