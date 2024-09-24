Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bonnières-sur-Seine
Bonjour J'ai eu l'occasion d'être en stage pendant quelques mois . Chantal.persee stagiaire. Courage les filles,ce métier est très difficile et vous l'aimer. Bravo
Par Chantal P. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine
La compétence, la gentillesse du personnel et la qualité des équipements et prestations nous rassurent totalement. Notre père est très heureux d'être résident chez Orpéa Bonnières !
Par Patricia T. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine
Bon établissement dans l'ensemble ,beaucoup de bienveillance quelque soit le poste du personnel ,des activités nombreuses et variées ,le seul petit bémol la maintenance et le parking pas assez libre pour les visiteurs ou accompagnant de personnes âgées . Je suis à même de recommander cet établissement ma mère y réside depuis 4 ans .
Par Christine C. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine
Difficile de ne pas être peiné à la perte d un être cher.mais un ephad n est pas un hôpital ; ils sont là pour le bien-être de nos anciens . nous ne pouvons être que satisfaits de la bienveillance de tout le personnel qui s' est bien occupé de maman. Encore merci pour vos bons soins prodigués à maman tout au long du séjour
Par Ghis C. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine
Nous tenons à témoigner de la gentillesse, de l’engagement et de l’empathie dont a fait preuve l’ensemble des personnels de la Villa des aînés à Bonnières. Et il en faut de la dévotion pour accompagner dans leur fin de vie des anciens comme notre mère qui souffrait de la maladie d’Alzheimer et d’un cancer. Les soins ont toujours été de qualité malgré toutes les difficultés d’organisation qu’ont apporté le COVID. Nous recommandons vivement cet établissement et encourageons tous les personnels de notre soutien face à l’injustice de généralisations qui ne les concernent pas. Bien chaleureusement Marie-Noëlle et Philippe
Par Philippe I. • La Villa des Aînés , Bonnières-sur-Seine