Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Andrésy
Très satisfait de l’accompagnement global pour l’achat de notre maison. Une équipe disponible et réactive. Une petite amélioration serait de renforcer la communication entre l’obtention de l’offre de prêt et la signature de l’acte, pour rassurer l’acheteur jusqu’au bout du processus.
Par Alexandre L. • La Foret De L'Hautil , Andrésy
Monsieur. Gauchou a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une réelle écoute tout au long de notre achat. Disponible, réactif et toujours de bon conseil, il a su nous guider avec efficacité et bienveillance. Son engagement nous a laissé une impression positive tant sur lui que sur l’agence. Nous les recommandons 100%
Par Yara C. • La Foret De L'Hautil , Andrésy
Très bon accompagnement de MR GAUCHOUX pour ma première acquisition immobilière. MR GAUCHOUX s’est montré disponible , réactif et rassurant à chaque étape de la vente. Merci
Par Aline C. • La Foret De L'Hautil , Andrésy
Mon interlocuteur était sympathique, à l'écoute et toujours disponible.
Par Nadine C. • La Foret De L'Hautil , Andrésy