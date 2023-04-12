Un grand merci à tout le personnel qui a accompagné mon oncle Raoul jusqu'à ses derniers moments... Il a passé quelques années aux Templiers et y a été extrêmement bien traité avec un personnel adorable et dévoué, dans un très joli cadre.. Encore merci à vous tous pour votre implication... Très cordialement, Sylvie PASTERNAK, l'une de ses nièces

Par Sylvie P. • Résidence Les Templiers , Montfort-sur-Argens