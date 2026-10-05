Maisons de retraite et EHPAD à Toulon

Toulon compte 16 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble de la commune et ses quartiers, du centre-ville historique aux hauteurs du Faron jusqu'au Mourillon, Saint-Jean-du-Var ou La Serinette. Préfecture du Var et troisième ville de la région PACA, Toulon propose aux personnes âgées un cadre de vie méditerranéen plaisant, avec un climat doux toute l'année, une rade remarquable et un tissu médical dense porté par le centre hospitalier Sainte-Musse et plusieurs cliniques privées. Trouver un établissement adapté demande de comparer les capacités, les statuts juridiques, les tarifs et les niveaux de médicalisation, sachant que la demande reste forte dans cette zone très prisée du littoral varois.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Toulon

Les 16 établissements toulonnais se répartissent entre plusieurs statuts juridiques qui reflètent la diversité de l'offre française. La ville accueille 8 structures privées commerciales, gérées par des groupes nationaux comme Korian, Orpea, DomusVi ou Emera, le plus souvent implantées dans des quartiers résidentiels comme Le Mourillon, Sainte-Anne ou Saint-Roch. On dénombre aussi 6 établissements privés non lucratifs, portés par des associations, fondations ou congrégations religieuses, qui pratiquent souvent des tarifs intermédiaires et conventionnent une partie de leurs places à l'aide sociale. Les 4 établissements publics, rattachés au CCAS de Toulon ou au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, complètent l'offre avec des prix maîtrisés et un fort taux d'habilitation à l'aide sociale à l'hébergement.

La géographie toulonnaise pèse directement dans le choix : les résidences proches de la rade et du port profitent d'un environnement vivant et touristique, tandis que celles installées sur les coteaux donnent davantage de calme et de verdure. La proximité des transports en commun du réseau Mistral facilite les visites des familles, ce qui reste un critère décisif pour la qualité de vie du résident. Pour élargir la recherche au-delà de Toulon, vous pouvez consulter la liste complète des Maisons de retraite et EHPAD en Var ou explorer les communes voisines comme La Seyne-sur-Mer, Hyères, La Garde, Six-Fours-les-Plages et Draguignan.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Toulon

Le prix médian d'un hébergement permanent en EHPAD à Toulon s'établit à 2 670 € par mois, un niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale française mais cohérent avec les tarifs pratiqués sur le littoral varois. La fourchette observée va de 2 025 € pour les structures les plus accessibles jusqu'à 3 450 € pour les résidences haut de gamme avec chambres vue mer, prestations hôtelières renforcées ou unités spécialisées Alzheimer. Cette amplitude tarifaire de plus de 1 400 € montre l'intérêt de comparer plusieurs devis avant de signer un contrat de séjour.

Le tarif affiché correspond la plupart du temps au socle hébergement plus le tarif dépendance GIR 5-6. Il faut y ajouter le tarif soins, pris en charge par l'Assurance Maladie, et la part dépendance modulée selon le GIR du résident. Voici les ordres de grandeur observés sur la commune :

Type d'établissement Prix mensuel médian Profil Public et associatif habilité 2 025 € à 2 400 € Tarifs encadrés, places ASH Privé non lucratif 2 400 € à 2 800 € Confort intermédiaire Privé commercial standard 2 700 € à 3 100 € Prestations hôtelières Privé haut de gamme 3 100 € à 3 450 € Suites, vue, services premium

Pour mieux comprendre la composition du reste à charge, consultez notre guide de la décomposition des tarifs en EHPAD.

Bien choisir son établissement à Toulon

Avant de visiter une résidence, prenez le temps de cerner précisément les besoins de votre proche : niveau d'autonomie évalué par la grille AGGIR, présence de troubles cognitifs, pathologies chroniques nécessitant un suivi médical renforcé, attentes en matière de vie sociale ou cultuelle. Toulon dispose de plusieurs unités protégées spécialisées dans la maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées, ainsi que de PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés) qui accueillent en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement.

Lors de la visite, posez des questions concrètes sur le ratio de personnel soignant la nuit, la présence d'un médecin coordonnateur, les modalités de prise en charge des urgences, les horaires de visite, la fréquence des réunions familles. Demandez à voir une chambre disponible, à goûter un repas si possible, à rencontrer le psychologue et l'animateur. Vérifiez aussi le taux d'occupation et le délai d'admission moyen, car certains établissements toulonnais affichent plusieurs mois d'attente. Notre checklist de visite d'EHPAD détaille les 30 questions à ne pas oublier.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD toulonnais proposent un accompagnement médicalisé continu assuré par une équipe pluridisciplinaire : infirmiers diplômés d'État, aides-soignants, aides médico-psychologiques, médecin coordonnateur, psychologue, ergothérapeute et parfois psychomotricien. Les soins quotidiens couvrent l'aide à la toilette, l'habillage, la prise des repas, la distribution des médicaments, le suivi des pathologies chroniques et la prévention des chutes. La présence d'un IDE de nuit, encore inégale selon les structures, reste un critère de qualité important à vérifier.

La vie quotidienne s'organise autour d'un programme d'activités variées adaptées aux capacités de chacun : ateliers mémoire, gymnastique douce, art-thérapie, chorale, jardinage thérapeutique, sorties au marché du cours Lafayette, promenades sur le port ou au mont Faron, projections de films, célébrations religieuses, intervenants extérieurs. Le maintien du lien social reste un pilier de la santé psychique des aînés. Plusieurs résidences toulonnaises ont noué des partenariats avec des écoles, des crèches ou des clubs locaux pour favoriser les rencontres intergénérationnelles, très appréciées des résidents.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Trois formules d'accueil coexistent dans les établissements toulonnais. L'hébergement permanent, formule majoritaire, correspond à une installation durable dans une chambre individuelle ou parfois double, avec contrat de séjour et prise en charge complète. C'est la solution adaptée aux personnes dont le maintien à domicile n'est plus envisageable, notamment en cas de GIR 1 à 4.

L'hébergement temporaire, le plus souvent limité à 90 jours par an, répond à plusieurs situations : sortie d'hospitalisation, période de convalescence, absence de l'aidant familial, test avant une entrée définitive, vacances de l'aidant. Cette formule, encore méconnue, ouvre pourtant droit à des aides financières spécifiques et présente un excellent rapport entre flexibilité et sécurité.

L'accueil de jour, proposé par certains EHPAD toulonnais, reçoit la personne âgée une à plusieurs journées par semaine, avec ou sans repas. Bien adapté aux personnes atteintes de troubles cognitifs débutants, il apporte une stimulation cognitive et sociale tout en soulageant l'aidant familial. Pour comparer ces formules, consultez notre dossier hébergement temporaire et accueil de jour.

APA, ASH et aides financières à Toulon

Le financement d'un séjour en EHPAD repose sur plusieurs dispositifs cumulables. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est versée par le Conseil départemental du Var et couvre une partie du tarif dépendance selon le GIR du résident et ses ressources. La demande se fait auprès des services du Département ou directement par l'établissement après l'admission.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) prend en charge tout ou partie du tarif hébergement pour les résidents aux ressources insuffisantes, dans les établissements habilités à l'aide sociale. À Toulon, plusieurs structures publiques et associatives sont totalement ou partiellement habilitées. L'ASH est récupérable sur la succession du bénéficiaire, ce qui mérite une réflexion familiale préalable. Les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF complètent le dispositif pour les résidents éligibles, sous conditions de ressources et de conventionnement de l'établissement.

Les familles peuvent aussi mobiliser des réductions fiscales (25% des dépenses d'hébergement et de dépendance dans la limite de 10 000 € par an), des aides des caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco, ou encore une obligation alimentaire répartie entre les enfants. Notre guide complet des aides au financement de l'EHPAD détaille tous les dispositifs activables.

Pour comparer les 16 maisons de retraite et EHPAD de Toulon, consulter les disponibilités en temps réel, obtenir les tarifs détaillés et organiser des visites, rendez-vous sur BookingSeniors, la plateforme indépendante qui vous accompagne gratuitement dans votre recherche d'établissement pour personne âgée à Toulon et partout en France.