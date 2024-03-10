L’EHPAD Palmera offre une prise en charge complète et de grande qualité. Le service d’accompagnement est vraiment exceptionnel : le personnel fait preuve d’un grand professionnalisme, toujours à l’écoute, bienveillant et réactif. La résidence se distingue aussi par sa localisation parfaite, facile d’accès et dans un environnement agréable. L’espace de vie est très bien pensé et permet une véritable intégration sociale entre les résidents. Tout est mis en œuvre pour créer une ambiance chaleureuse, vivante et rassurante. Un grand merci à toute l’équipe pour leur engagement au quotidien !

Par Mathys E. • Résidence Palmera , Sanary-sur-Mer