Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sanary-sur-Mer
Super établissement ! J'ai laissé ma mère pour un court séjour et tout c'est très bien passé ! Direction à l'écoute et présente. Super équipe soignante également ! Merci beaucoup ! À bientot !
Par Idir H. • Résidence Palmera , Sanary-sur-Mer
Ma maman est dans cette maison de retraite depuis un an et nous en sommes très heureux. L’équipe est bienveillante, le personnel attentionné, et la direction très à l’écoute. Elle s’y sent en sécurité, entourée et épanouie. Un grand merci à tous, je recommande ce lieu les yeux fermés.
Par Sarah D. • Résidence Palmera , Sanary-sur-Mer
Etablissement moderne et convivial. Personnels chaleureux et disponibles, soins, animations et proximité du centre ville de Sanary en fait une structure de premier choix.
Par Médi H. • Résidence Palmera , Sanary-sur-Mer
L’EHPAD Palmera offre une prise en charge complète et de grande qualité. Le service d’accompagnement est vraiment exceptionnel : le personnel fait preuve d’un grand professionnalisme, toujours à l’écoute, bienveillant et réactif. La résidence se distingue aussi par sa localisation parfaite, facile d’accès et dans un environnement agréable. L’espace de vie est très bien pensé et permet une véritable intégration sociale entre les résidents. Tout est mis en œuvre pour créer une ambiance chaleureuse, vivante et rassurante. Un grand merci à toute l’équipe pour leur engagement au quotidien !
Par Mathys E. • Résidence Palmera , Sanary-sur-Mer