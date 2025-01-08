Merci, cette Maison est agréable avec du personnel de santé très proche de nos anciens et très professionnel. Le personnel administratif est toujours présent pour nous aider et créer une bonne ambiance pour les patients et les familles. Les repas de nos anciens sont dignes de bons restaurants. Félicitations à son cuisinier et ses aides. Merci

Par Colette L. • Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer