Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Cyr-sur-Mer
Merci, cette Maison est agréable avec du personnel de santé très proche de nos anciens et très professionnel. Le personnel administratif est toujours présent pour nous aider et créer une bonne ambiance pour les patients et les familles. Les repas de nos anciens sont dignes de bons restaurants. Félicitations à son cuisinier et ses aides. Merci
Par Colette L. • Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer
La résidence est propre, chaleureuse. La direction ainsi que tout le personnel sont présents et à l’écoute .Ma mère est ravie et de joint à moi pour tous vous remercier de votre bienveillance à son égard .
Par Sophie V. • Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer
Ambiance sympathique due à un personnel qui s investit en permanence pour rendre la vie agréable dans l établissement. Pour ce qui est de l intendance et des repas en particulier que des bonnes notes
Par Candice • Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer