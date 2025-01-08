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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Cyr-sur-Mer (83270)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Cyr-sur-Mer

Merci, cette Maison est agréable avec du personnel de santé très proche de nos anciens et très professionnel. Le personnel administratif est toujours présent pour nous aider et créer une bonne ambiance pour les patients et les familles. Les repas de nos anciens sont dignes de bons restaurants. Félicitations à son cuisinier et ses aides. Merci

Par Colette L. Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer

La résidence est propre, chaleureuse. La direction ainsi que tout le personnel sont présents et à l’écoute .Ma mère est ravie et de joint à moi pour tous vous remercier de votre bienveillance à son égard .

Par Sophie V. Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer

Ambiance sympathique due à un personnel qui s investit en permanence pour rendre la vie agréable dans l établissement. Pour ce qui est de l intendance et des repas en particulier que des bonnes notes

Par Candice Résidence Les Alizes , Saint-Cyr-sur-Mer

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