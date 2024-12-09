Mon parent desormais disparu a intégré la Promenade de Jade en mai 2024. Jusqu'au terme de la vie de mon papa, l'ensemble du personnel a été présent, attentif, attentionné, a témoigné d'une grande humanité. L'ensemble de notre famille a été particulièrement sensible, et même bouleversee au regard de toutes les marques de sympathie qui lui a été témoigné, ce qui a contribué largement à adoucir son chagrin. Félicitations à Madame la directrice et à l'ensemble de son personnel. Et pris collectivement ou individuellement, un grand merci à vous tous. Sophie

Par Sophie M. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime