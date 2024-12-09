Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Maxime
Ma belle-mère Monique est décédée le 29 janvier 2022 (93 ans) . Je remercie tout le personnel et la direction de la résidence Promenade de Jade à Sainte Maxime pour leur accueil et leur gentillesse à l'égard de Monique. Le magicien Abacus et son épouse Martine.
Par Magie A. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime
Mon parent desormais disparu a intégré la Promenade de Jade en mai 2024. Jusqu'au terme de la vie de mon papa, l'ensemble du personnel a été présent, attentif, attentionné, a témoigné d'une grande humanité. L'ensemble de notre famille a été particulièrement sensible, et même bouleversee au regard de toutes les marques de sympathie qui lui a été témoigné, ce qui a contribué largement à adoucir son chagrin. Félicitations à Madame la directrice et à l'ensemble de son personnel. Et pris collectivement ou individuellement, un grand merci à vous tous. Sophie
Par Sophie M. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime
Un très bel établissement. Un personnel à l’écoute et très attentionné. Cet endroit donne presque l’impression d’être dans un club de vacances … avec des animations régulières et diversifiées. Les repas sont équilibrés et variés. Une très bonne organisation.
Par Catherine P. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime
Très bonne expérience Ma maman a été très bien dans cette établissement Personnel agréable de la directrice au personnel soignant
Par Françoise P. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime
Très bonne prise en charge dans cet établissement . Marjorie, Johanna et Coraline sont à l’écoute des besoins familiaux. Beaucoup d’activités cognitives. Je recommande.
Par Alexandre G. • Résidence Promenades De Jade , Sainte-Maxime