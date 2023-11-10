Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ollioules
Je remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de la résidence Victoria ; de la secrétaire, pour son accueil irréprochable, du personnel soignant, bienveillant et attentif, à la direction, efficace et respectueuse qui ont pris en charge ma grand mère Lucienne pendant dix ans. Mon père et moi avons été très sensibles à la gestion remarquable de son départ ainsi qu'aux fleurs envoyées pour son dernier hommage. Merci.
Par Alice G. • Résidence Victoria , Ollioules
Un grand merci à toute l équipe de victoria qui s occupe très bien de notre papa, toujours le sourire de la part de tout le personnel soignant. De très bonnes fêtes de fin d année.
Par Sandrine W. • Résidence Victoria , Ollioules
Établissement de qualité, personnel du standard à l'écoute et efficace
Par Pierre P. • Résidence Victoria , Ollioules
En plus d'être moderne et impeccablement propre, cette résidence soutient de beaux projets pour des causes importantes. Le personnel est toujours souriant, bienveillant, et prend vraiment le temps d'accompagner chaque résident avec beaucoup de respect et patience. MERCI !! Je recommande vivement pour le bien-être et la tranquillité d'esprit de nos proches!
Par Ln L. • Résidence Victoria , Ollioules
Je suis aide soignante et je viens régulièrement faire des vacations. Ces toujours avec plaisir que je viens. Toute l'équipe et super bienveillante et toujours soucieuse de ses résidents. Équipe formidable, une direction au top. Merci a l'équipe de Victoria !!!!!!!!
Par Prescillia B. • Résidence Victoria , Ollioules