En plus d'être moderne et impeccablement propre, cette résidence soutient de beaux projets pour des causes importantes. Le personnel est toujours souriant, bienveillant, et prend vraiment le temps d'accompagner chaque résident avec beaucoup de respect et patience. MERCI !! Je recommande vivement pour le bien-être et la tranquillité d'esprit de nos proches!

Par Ln L. • Résidence Victoria , Ollioules