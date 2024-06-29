Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Valette-du-Var
Cela va faire 6 mois que notre maman séjourne aux jardins de Thalassa. Accueil et écoute, disponibilité et bienveillance tant au niveau des équipes que de la direction qui reste toujours attentive et disponible. Il peut arriver que des situations nous interpellent en tant que famille, je dois dire que de suite il est possible de les évoquer, on est écouté, les choses sont dites dans le respect d'un coté comme de l'autre, et fort de cela nous pouvons repartir rassurés. Aujourd'hui je tiens à mettre l'accent sur les activités et FELICITER Pierre-Henri et l'équipe qui l'entoure. Le projet de la résidence est basé sur la participation d'un maximum de résidents, leurs capacités à vivre les activités. C'est un projet dynamique qui me surprends chaque fois ! Notre maman, 92 ans a découvert le Tai chi et dernièrement le karaté avec un professionnel de cette discipline, elle était ravie ! Cela complété par des sorties, après midi dansant , gouter et prochainement petit dejeuner aux plages du Mourillon ( les fortes chaleurs ne permettant plus les sorties en après midi) , sortie avec le petit train... Gym douce, barbecue, soirée jeux de société avec les familles 1 fois /mois... Bref , vous dire que les soins médicaux et l'encadrement dans ce sens sont importants mais ce qui est proposé pour animer les journées le reste aussi et c'est pari gagné ! BRAVO , merci aussi à toute l'équipe de l'accueil, à Faousi qui reste notre "sauveur" lors des soucis de bricolage, de réparation, de déco aussi ! Florent qui oeuvre pour la gestion de l'intendance et il y a fort à faire aussi ! Aux soignants, aux personnel de gestion ménage et repas, enfin à TOUS qui entourez avec professionnalisme et attention nos parents.
Par Elisabeth C. • Résidence Les Jardins de Thalassa , La Valette-du-Var
une structure à taille humaine, un personnel plein d'humanité, une direction à l'écoute des familles. Du personnel qui a une réelle affection pour ses résidents et qui prend le temps de s'occuper de chacun.
Par Sophie G. • Résidence Les Jardins de Thalassa , La Valette-du-Var
Bon accueil avec des activités Les chambres sont impeccables La nourriture est variée et très bonnes Sur place kiné coiffeur pédicure Et enfin le personnel est gentil et disponible Je recommande
Par Jean J. • Résidence Les Oliviers , La Valette-du-Var
Je suis intervenue pour une animation ce samedi 30 mars 2025. Ehpad sérieux avec une belle ambiance co-animée par Elisabeta qui fait partie du personnel et les Résidents ravis. Le personnel sympa m'a aidé à porter mon matériel. Hâte d'y revenir. Joëlle
Par Lola • Résidence Les Oliviers , La Valette-du-Var
Très contente de voir ma mère en très bonne mains par toute l'équipe. Personnel très à l'écoute, serviable et aimable. M'a mère se sent très bien et le répète à chaque fois qu'elle a des visites. Les chambres et équipements très propres. RAS
Par Maguy V. • Résidence Les Oliviers , La Valette-du-Var