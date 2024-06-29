Cela va faire 6 mois que notre maman séjourne aux jardins de Thalassa. Accueil et écoute, disponibilité et bienveillance tant au niveau des équipes que de la direction qui reste toujours attentive et disponible. Il peut arriver que des situations nous interpellent en tant que famille, je dois dire que de suite il est possible de les évoquer, on est écouté, les choses sont dites dans le respect d'un coté comme de l'autre, et fort de cela nous pouvons repartir rassurés. Aujourd'hui je tiens à mettre l'accent sur les activités et FELICITER Pierre-Henri et l'équipe qui l'entoure. Le projet de la résidence est basé sur la participation d'un maximum de résidents, leurs capacités à vivre les activités. C'est un projet dynamique qui me surprends chaque fois ! Notre maman, 92 ans a découvert le Tai chi et dernièrement le karaté avec un professionnel de cette discipline, elle était ravie ! Cela complété par des sorties, après midi dansant , gouter et prochainement petit dejeuner aux plages du Mourillon ( les fortes chaleurs ne permettant plus les sorties en après midi) , sortie avec le petit train... Gym douce, barbecue, soirée jeux de société avec les familles 1 fois /mois... Bref , vous dire que les soins médicaux et l'encadrement dans ce sens sont importants mais ce qui est proposé pour animer les journées le reste aussi et c'est pari gagné ! BRAVO , merci aussi à toute l'équipe de l'accueil, à Faousi qui reste notre "sauveur" lors des soucis de bricolage, de réparation, de déco aussi ! Florent qui oeuvre pour la gestion de l'intendance et il y a fort à faire aussi ! Aux soignants, aux personnel de gestion ménage et repas, enfin à TOUS qui entourez avec professionnalisme et attention nos parents.

Par Elisabeth C. • Résidence Les Jardins de Thalassa , La Valette-du-Var