Je tiens après avoir lu 2 commentaires douteux parmi heureusement de nombreux messages positifs sur l’Ephad l’ATRIUM à apporter mon témoignage. Je suis Chanteur et j’interviens dans bon nombre d’Ephad. Concernant l’Atrium je chante dans ce bel établissement environ 2 fois par mois plus les fois où j’y vais rencontrer l’animatrice pour préparer des après-midis musicales à thèmes particuliers. Entre l’installation de ma sono le chant et le rangement, j’y reste tout l’après-midi, j’ai donc largement le temps de voir ce qui se passe et comment le personnel s’occupe des résidents. J’affirme sans aucun intérêt car mon planning et bien rempli entre autres dans les maisons de retraites que cet établissement est un des 3 meilleurs dans lesquels j’interviens. J’y vois en permanence un personnel à l’écoute et efficace, une animatrice qui s’investit, un directeur qui fait plusieurs passages dans l’après-midi pour s’assurer que tout va bien y compris pour l’ambiance musicale. Pour finir particulièrement lors des anniversaires des résidents, je vois passer devant moi des gâteaux énormes et superbes. Bref je parle avant et après le chant aux résidents et ce que j’entend d’eux qui sont quand même aux premières loges n’est que du positif.

Par Gelinot M. • Résidence L'Atrium , La Seyne-sur-Mer