Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Seyne-sur-Mer
Une résidence humaine !!! Soignants, restauration, administratif et entretien, tous sont dévoués aux résidents. Un EHPAD bienveillant.
Par Sabrina M. • Maison De Retraite Saint Honorat , La Seyne-sur-Mer
Merci infiniment à toute l'équipe de la résidence Saint Honorat. Votre dévouement a permis à ma maman de se sentir comme chez elle. Les petites attentions quotidiennes et les sourires ont vraiment fait la différence. Un grand merci à la directrice pour son leadership et sa bienveillance.
Par Arthur M. • Maison De Retraite Saint Honorat , La Seyne-sur-Mer
Cet établissement assure une bonne qualité de prise en charge avec de nombreuses animations ! Je recommande l’établissement
Par Margot R. • Résidence L'Atrium , La Seyne-sur-Mer
J’ai « placée » ma mère (93ans) dans cet établissement car elle ne pouvait plus rester à son domicile et elle y est super bien soignée. Le personnel est très gentil avec les résidents. J’envie leur patience qu’ils ont avec nos anciens. Je recommande vivement St Honnorat quand on ne peut plus les garder à leur domicile. Tout le personnel y compris la direction et les soignants sont aux petits soins et nous tiennent au courant de tout ce qu’il se passe. Merci à Mme Douhaut et à tous pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur douceur et leur patience.
Par Joelle B. • Maison De Retraite Saint Honorat , La Seyne-sur-Mer
Je tiens après avoir lu 2 commentaires douteux parmi heureusement de nombreux messages positifs sur l’Ephad l’ATRIUM à apporter mon témoignage. Je suis Chanteur et j’interviens dans bon nombre d’Ephad. Concernant l’Atrium je chante dans ce bel établissement environ 2 fois par mois plus les fois où j’y vais rencontrer l’animatrice pour préparer des après-midis musicales à thèmes particuliers. Entre l’installation de ma sono le chant et le rangement, j’y reste tout l’après-midi, j’ai donc largement le temps de voir ce qui se passe et comment le personnel s’occupe des résidents. J’affirme sans aucun intérêt car mon planning et bien rempli entre autres dans les maisons de retraites que cet établissement est un des 3 meilleurs dans lesquels j’interviens. J’y vois en permanence un personnel à l’écoute et efficace, une animatrice qui s’investit, un directeur qui fait plusieurs passages dans l’après-midi pour s’assurer que tout va bien y compris pour l’ambiance musicale. Pour finir particulièrement lors des anniversaires des résidents, je vois passer devant moi des gâteaux énormes et superbes. Bref je parle avant et après le chant aux résidents et ce que j’entend d’eux qui sont quand même aux premières loges n’est que du positif.
Par Gelinot M. • Résidence L'Atrium , La Seyne-sur-Mer