Ma belle-mère a vécu ses dernières 4 années dans une ambiance bienveillante et positive. Durant la crise sanitaire tout a été fait pour maintenir le contact avec ses proches, zoom, WhatsApp, visites derrière « plexi ». A chaque baisse de santé, ou après une hospitalisation, les aides-soignantes, infirmières, kiné, et réadaptation ont su la remettre debout. Elle aimait la balnéo, les animations par Thierry et ses invités Merci à la directrice, et toute son équipe qui ont su gérer un retour d’hôpital en quelques heures, afin qu’elle ait pu s’endormir en paix, ‘chez elle’, entourée de ses proches.

Par Helle S. • Le Grand Jardin , Le Lavandou