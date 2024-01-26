Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Lavandou
Un lieu accueillant ou le personnel est dévoué pour ses résidents, un cadre chaleureux, une directrice professionnelle, je recommande vivement
Par Eric G. • Le Grand Jardin , Le Lavandou
Très bien s'adapte au plus près du rythme de vie des résidants. Personnel compétent et souriant
Par Monique S. • Le Grand Jardin , Le Lavandou
Très belle résidence, lumineuse, avec un grand espace extérieur bien aménagé. Les équipes tant hôtelières qu'hospitalières incarnent les valeurs de DomusVi : le savoir prendre soin, l'esprit pionnier, la sincérité des émotions, la confiance partagée et le sens de l'autre. Il y a parfois des problèmes, mais tout le monde est là pour trouver et apporter soutien et solutions. J'ai eu le plaisir d'y travailler quelques mois. J'y ai rencontré de belles âmes.
Par Miss K. • Le Grand Jardin , Le Lavandou
Ma belle-mère a vécu ses dernières 4 années dans une ambiance bienveillante et positive. Durant la crise sanitaire tout a été fait pour maintenir le contact avec ses proches, zoom, WhatsApp, visites derrière « plexi ». A chaque baisse de santé, ou après une hospitalisation, les aides-soignantes, infirmières, kiné, et réadaptation ont su la remettre debout. Elle aimait la balnéo, les animations par Thierry et ses invités Merci à la directrice, et toute son équipe qui ont su gérer un retour d’hôpital en quelques heures, afin qu’elle ait pu s’endormir en paix, ‘chez elle’, entourée de ses proches.
Par Helle S. • Le Grand Jardin , Le Lavandou