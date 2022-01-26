Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cavalaire-sur-Mer
Merci à vous toutes et tous pour votre écoute votre gentillesse Équipe formidable
Par Sophie C. • Résidence Le Bois Joli , Cavalaire-sur-Mer
Une équipe formidable, bienveillante a l’écoute, une direction humaine, très disponible pour la famille et résident, qui dirige d’une main de fer dans un gant de velours, il règne une atmosphère très chaleureuse…encore bravo à tous
Par Dedou 8. • Résidence Le Bois Joli , Cavalaire-sur-Mer
Je souhaite mettre en avant la qualité des prestations de la maison de retraite du Bois joli à Cavalaire. Bien loin de la mauvaise image faites au groupe. Orphea. Personnel toujours agréable, très disponible, le patient est très bien pris en charge. Propreté, repas sympathique, cadre agréable… A l’opposé de tout ce que l’on peux entendre aujourd’hui. Merci à vous pour votre professionnalisme. M.Huver
Par Philippe H. • Résidence Le Bois Joli , Cavalaire-sur-Mer