Je souhaite mettre en avant la qualité des prestations de la maison de retraite du Bois joli à Cavalaire. Bien loin de la mauvaise image faites au groupe. Orphea. Personnel toujours agréable, très disponible, le patient est très bien pris en charge. Propreté, repas sympathique, cadre agréable… A l’opposé de tout ce que l’on peux entendre aujourd’hui. Merci à vous pour votre professionnalisme. M.Huver

Par Philippe H. • Résidence Le Bois Joli , Cavalaire-sur-Mer