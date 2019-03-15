Bonjour, A tout les personnels de la maison du Vexin un grand merci pour avoir donné beaucoup d'amour à ma tente Mme djebar Marie luise pendant 4 années, ce que je veux dire il faut pas mettre tout le monde dans le même panier avec ce qu'on entend des ORPEA La maison retraite du Vexin et au top et je suis sincère les résidents ont vraiment protège et la direction veille à ce que tout ce passe dans ce sence Mon témoignage et vrai et vécu pour deux personnes de ma famille qui ont été résidents Pendant 4 années Dans cette maison de retraite du Vexin ORPEA bravo à Mme la directrice toutes ses années Bien cordialement Mr povy

Par Didier P. • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte