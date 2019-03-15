Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Clair-sur-Epte
L'ensemble du personnel est à l'écoute, aux petits soins et déborde d'empathie. Le suivi apporté à ma belle mère a été adapté au fur et à mesure de sa dépendance. J'ai eu à faire une réclamation durant son séjour, réclamation qui a été immédiatement prise en compte. Les attentions qui lui ont été apportées pour sa fin de vie ont su adoucir notre peine. Un grand merci à toutes et tous, de l'acceuil jusqu'au personnel de soins et à la direction de l'établissement. Si je devais, à mon tour, aller en EHPAD, je ne m'opposerai absolument pas à y aller. Je recommande cet établissement.
Par G.gougeon G. • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte
Depuis 6 ans nos parents ont été (très bien) accueillis dans cette structure. Déjà, et encore aujourd’hui, de la bienveillance, de l’attention, de l’empathie. Que ce soit les résidents ou leur famille, les liens sont là. Même si la solution d’une maison de retraite n’est jamais le souhait de tout un chacun, dans notre cas, nos parents sont arrivés très dénutris et immédiatement pris en charge pour se refaire la santé. Merci encore à toute l’équipe pour votre écoute et vos partages
Par Vince F. • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte
Bonjour, A tout les personnels de la maison du Vexin un grand merci pour avoir donné beaucoup d'amour à ma tente Mme djebar Marie luise pendant 4 années, ce que je veux dire il faut pas mettre tout le monde dans le même panier avec ce qu'on entend des ORPEA La maison retraite du Vexin et au top et je suis sincère les résidents ont vraiment protège et la direction veille à ce que tout ce passe dans ce sence Mon témoignage et vrai et vécu pour deux personnes de ma famille qui ont été résidents Pendant 4 années Dans cette maison de retraite du Vexin ORPEA bravo à Mme la directrice toutes ses années Bien cordialement Mr povy
Par Didier P. • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte
Ma mère s est installée par la force des choses en novembre 2018. A cette première visite on s y sent chez soi. Tout est fait pour que le résident s y sente comme chez soi"!!... Je remercie chaleureusement tout le personnel pour avoir été attentif et bienveillante à son égard. Vous êtes tous formidables. Mme Jourdan Sylvie
Par Jourdan S. • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte
Très bonne expérience. J'y ai placé ma tante qui malheureusement n'y est restée que 15 jours avant son décès. (à cause de la clinique du Château de Herblay qui se trouve être un mouroir) Tous les personnels de cet établissement en passant par le médecin sont d'une gentillesse, bons soins, ma tante commençait à aller mieux. les gens sont proches de leurs résidents et c'est très appréciable. Quand ma tante est décédée, ils ont été formidables très bonne expérience. Je recommande
Par Caherine • Résidence Du Vexin , Saint-Clair-sur-Epte