Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Eaubonne
Notre maman a séjourné 2 et demi ans au Clos des Lilas. Il va sans dire que nous n'étions pas préparés à devoir la laisser à d'autres personnes que sa famille. Nous étions très proches d'elle et il a fallu beaucoup de patience à l'équipe du Clos des Lilas pour nous rassurer et les laisser faire leur métier d'accompagnant, chose que nous n'étions plus en capacité de faire sans la mettre en danger. Toutes les équipes, des aides soignantes à la direction en passant par l'animatrice, les infirmières, psychologue, ergothérapeute, cuisinier ont sans cesse été à son écoute et la nôtre.Je recommande vivement cet établissement pour la qualité du suivi et le professionnalisme qui est très particulier et qui demande de l'adaptation à chaque situation, de l'attention et des soins 24h/24 et 7j /7. Merci pour tout.
Par Sandrine P. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne
Un établissement très sérieux où les équipes sont extrêmement professionnelles et bienveillantes, toujours à l écoute et réactives, une propreté impeccable. Je recommande !
Par Bernadette P. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne
L'établissement est facilement accessible (au bout du boulevard Intercommunal du Parisis ou BIP - D170, à 400 m de la Gare) L'ambiance est claire, la résidence est bien tenue Mon papa a passé presque 3 années à cet endroit et je pense que le personnel, attentif et bienveillant, l'a aidé à supporter des moments parfois difficiles Merci à Véronique, Bernadette, Élisabeth, Denis, Nicolas, Pascale, Stéphanie et quelques autres soignants et employés dont je n'ai pas le prénom et qui lui ont rendu la vie plus agréable !
Par Pierre M. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne
Je donne 4 étoiles sur 5 pour Le Clos des Lilas car la perfection n'existe pas en ce bas monde et que mon expérience avec des Ehpad reste limitée . Quoiqu'il en soit, je ne suis pas du tout d'accord avec les personnes ayant mal noté cet établissement et suis plutôt satisfait. Le personnel donne son maximum dans ce qu'il fait (et d'autant plus en cette période de crise sanitaire) : - communication générale sur la vie de l'Ehpad par la directrice, - creation d'une application smartphone pour envoyer des messages aux proches, - communication sur la santé des parents en résidence et les actions qu'ils vont entreprendre (appel à chaque fois pour confirmer leurs actions; grand merci aux infirmières Éli... , Mar... , Lou... , et celles et ceux dont je n'ai pas le nom), - aux auxiliaires de vie qui nous préviennent quand nos proches n'y pensent pas et ont besoin de courses particulières; à ces mêmes auxiliaires qui assistent nos proches dans leur besoin en dépendance au quotidien. - aux autres personnels soignants (kinésithérapeute, orthophoniste). - Aux personnels assurant les animations, les sorties. Et toute les personnes que j'ai oublié de mentionner qui donnent leur maximum pour favoriser la vie de nos proches. Arretez cette délation facile. Prenez du recul sur les choses: Les prestations sont certes payantes. Mais il s'agit de rapport d'humain à humain. Donc oui, rien est parfait. Que ceux qui peuvent faire mieux, récupèrent leur parents... N'oublions pas que ces établissements font en sorte que nos proches soient toujours sociabilisés quand nous ne pouvons pas être au quotidien avec eux... Et le personnel est, de ce que je vois, ouvert à la critique constructive et prêt faire des points pour améliorer les choses. Je répète et suis plutôt satisfait des prestations et des échanges avec Le Clos des Lilas. David fils d'un résident.
Par David A. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne
Bel établissement, propre, bien tenu et bien situé, pas loin de la gare. Ma mère y est depuis plusieurs années et est satisfaite de son séjour. Un grand bravo à toute l'équipe qui a été très courageuse pendant le confinement et qui a su accompagner les résidents avec force et en les protégeant face au virus. La directrice et son équipe ont su anticiper les mesures de protection et font preuve d'une grande disponibilité dans cette situation particulière qu'il ne faut pas oublier. Merci à l'infirmière en chef et son équipe de toujours nous informer de l'état de ma mère. Bien sûr, ce n'est pas rose tous les jours mais l'établissement mérite vraiment 5 étoiles.
Par Jeannine B. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne