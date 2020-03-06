Je donne 4 étoiles sur 5 pour Le Clos des Lilas car la perfection n'existe pas en ce bas monde et que mon expérience avec des Ehpad reste limitée . Quoiqu'il en soit, je ne suis pas du tout d'accord avec les personnes ayant mal noté cet établissement et suis plutôt satisfait. Le personnel donne son maximum dans ce qu'il fait (et d'autant plus en cette période de crise sanitaire) : - communication générale sur la vie de l'Ehpad par la directrice, - creation d'une application smartphone pour envoyer des messages aux proches, - communication sur la santé des parents en résidence et les actions qu'ils vont entreprendre (appel à chaque fois pour confirmer leurs actions; grand merci aux infirmières Éli... , Mar... , Lou... , et celles et ceux dont je n'ai pas le nom), - aux auxiliaires de vie qui nous préviennent quand nos proches n'y pensent pas et ont besoin de courses particulières; à ces mêmes auxiliaires qui assistent nos proches dans leur besoin en dépendance au quotidien. - aux autres personnels soignants (kinésithérapeute, orthophoniste). - Aux personnels assurant les animations, les sorties. Et toute les personnes que j'ai oublié de mentionner qui donnent leur maximum pour favoriser la vie de nos proches. Arretez cette délation facile. Prenez du recul sur les choses: Les prestations sont certes payantes. Mais il s'agit de rapport d'humain à humain. Donc oui, rien est parfait. Que ceux qui peuvent faire mieux, récupèrent leur parents... N'oublions pas que ces établissements font en sorte que nos proches soient toujours sociabilisés quand nous ne pouvons pas être au quotidien avec eux... Et le personnel est, de ce que je vois, ouvert à la critique constructive et prêt faire des points pour améliorer les choses. Je répète et suis plutôt satisfait des prestations et des échanges avec Le Clos des Lilas. David fils d'un résident.

Par David A. • Résidence Le Clos Des Lilas , Eaubonne