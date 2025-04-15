Mes parents sont dans cet établissement depuis quelques mois. Nous avons été très bien accueillis par la direction et par tout le personnel. J’ai pu constater une maison pleine de vie, beaucoup d’activités, de sorties qui remplissent de joie les résidents. Les soins sont donnés avec beaucoup de respect et d’amour. La nourriture est très bonne et variée. Merci encore à l’ensemble du personnel et continuez à soigner nos aînés comme vous le faites.

Par Bernadette C. • Résidence De La Rue John Lennon , Montigny-lès-Cormeilles