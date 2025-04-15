Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montigny-lès-Cormeilles
Ma maman est allée provisoirement dans cet etablissement après une chute. Tout a été fait pour qu elle reprenne confiance. L ensemble du personnel a été à l écoute et attentif. Le cadre est agréable et la nourriture "maison" esr excellente. Merci encore pour votre disponibilité et votre bienveillance !
Par Florence R. • Résidence De La Rue John Lennon , Montigny-lès-Cormeilles
Mes parents sont dans cet établissement depuis quelques mois. Nous avons été très bien accueillis par la direction et par tout le personnel. J’ai pu constater une maison pleine de vie, beaucoup d’activités, de sorties qui remplissent de joie les résidents. Les soins sont donnés avec beaucoup de respect et d’amour. La nourriture est très bonne et variée. Merci encore à l’ensemble du personnel et continuez à soigner nos aînés comme vous le faites.
Par Bernadette C. • Résidence De La Rue John Lennon , Montigny-lès-Cormeilles
Direction et personnel très accueillant et sympathique.
Par Caroline • Résidence De La Rue John Lennon , Montigny-lès-Cormeilles