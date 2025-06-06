Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montmorency
Quand j’évoque l’ehpad du Château Saint-Valéry, trois thèmes me viennent à l’esprit: LA TRANSPARENCE : À chaque rencontre avec l’équipe de Saint-Valéry réunissant la directrice, le médecin coordonnateur, l’infirmière coordonnatrice, la psychologue, l’animatrice, un bilan clair a été fait même si parfois les constats sur la dégradation de l'état de maman étaient difficiles à entendre. Il fallait que les choses soient dites, elles l’étaient. LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR: À la fin de sa vie, un protocole de fin de vie a été mis en place. Tout a été fait pour que maman parte en douceur et j’ai eu le privilège de pouvoir l’accompagner de jour comme de nuit jusqu’à la fin. LE PROFESSIONNALISME: Les membres du personnel sont à votre écoute, ils exercent leur métier en mettant leurs compétences à votre service. Je n’ai jamais, pour ma part, eu affaire à l’indifférence quand je discutait de la situation de maman, je n’ai jamais eu à subir un geste d’agacement de qui que ce soit, bien que j’imagine que travailler dans un ehpad demande beaucoup d’énergie et de patience. Je recommande vivement cet établissement. Malika Bourgis, fille d’une résidente.
Par Mali G. • Le Chateau Saint Valery , Montmorency
Mon père a revécu grâce à toutes les activités proposées aux résidents, à la gentillesse et aux soins de tout le personnel. Eternelle reconnaissance pour le bien être, les gestes attentionnés des infirmiers, des aides soignant(e)s pendant son séjour. Merci à l'attention toute particulière apportée lors de ses derniers mois.
Par Maurice F. • Le Chateau Saint Valery , Montmorency
A toute l'équipe de l'EHPAD Château Saint Valery à Montmorency qui s'est occupée de notre mère et grand-mère jusqu'à la fin, nous souhaitons vous partager l'immense reconnaissance que nous avons pour votre travail, quotidien, professionnel et humain. Les soins et l'attention que vous avez accordés à notre proche ont non seulement été d'une qualité remarquable mais lui ont surtout prodigué tranquillité et apaisement pendant ses dernières années. Nous remercions la direction, les médecins, le personnel soignant d'une si grande prévenance et toujours à notre écoute, les animatrices et chaque employé de l'EHPAD qui ont pris le relais quand la seule famille ne le pouvait plus. Ce fut un soulagement et une joie de vous confier notre mère et grand-mère et nous vous renouvelons toute notre chaleureuse gratitude et profonds remerciements. Famille Nevrouze/Tuzemen
Par Catherine T. • Le Chateau Saint Valery , Montmorency
Grâce à votre attention, votre gentillesse, votre écoute, vos paroles réconfortantes et votre professionnalisme, maman a vécu sereinement et apaisé. Je vous remercie sincèrement et vous souhaite bien du courage pour mener au mieux votre mission d'aide à la personne. Vous êtes indispensables - Bravo!
Par Véronique B. • Le Chateau Saint Valery , Montmorency