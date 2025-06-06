Quand j’évoque l’ehpad du Château Saint-Valéry, trois thèmes me viennent à l’esprit: LA TRANSPARENCE : À chaque rencontre avec l’équipe de Saint-Valéry réunissant la directrice, le médecin coordonnateur, l’infirmière coordonnatrice, la psychologue, l’animatrice, un bilan clair a été fait même si parfois les constats sur la dégradation de l'état de maman étaient difficiles à entendre. Il fallait que les choses soient dites, elles l’étaient. LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR: À la fin de sa vie, un protocole de fin de vie a été mis en place. Tout a été fait pour que maman parte en douceur et j’ai eu le privilège de pouvoir l’accompagner de jour comme de nuit jusqu’à la fin. LE PROFESSIONNALISME: Les membres du personnel sont à votre écoute, ils exercent leur métier en mettant leurs compétences à votre service. Je n’ai jamais, pour ma part, eu affaire à l’indifférence quand je discutait de la situation de maman, je n’ai jamais eu à subir un geste d’agacement de qui que ce soit, bien que j’imagine que travailler dans un ehpad demande beaucoup d’énergie et de patience. Je recommande vivement cet établissement. Malika Bourgis, fille d’une résidente.

Par Mali G. • Le Chateau Saint Valery , Montmorency