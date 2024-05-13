Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Argenteuil
Un établissement chaleureux et accueillant. Le personnel est attentionné, bienveillant et toujours à l’écoute des résidents comme des familles. Les activités proposées sont variées et adaptées, ce qui permet aux résidents de rester actifs et épanouis. Les locaux sont propres, bien entretenus et agréablement décorés. Merci à toute l’équipe pour votre engagement et votre humanité !
Par Laura M. • Résidence Médicis , Argenteuil
J'ai participé au repas de Noël avec ma sœur qui est résidente. Tout était très bien, la décoration, le repas et l'animation de l'après midi mais aussi le personnel très attentionné avec tout le monde. J'ai passé un bon moment !
Par Odette L. • Résidence Médicis , Argenteuil
Très bien, nous avons dû placer mon papa 90 ans, atteint de la maladie d’alzeimer,,c’est très propre et le personnel soignant est bienveillant et gentil, ça mérite d’être recommandé, merci à vous. Alain Chauveau
Par Alain C. • Résidence Médicis , Argenteuil
J’ai eu un bel accueil en tant que stagiaire, ce qui a facilité mon intégration auprès des équipes et m’a permis de découvrir l’univers des seniors qui sont tout autant attachants. Très belle expérience !
Par Samantha J. • Résidence Médicis , Argenteuil
Je n'ai qu'à me féliciter (moi-même) d'avoir choisi la Résidence Médicis à Argenteuil comme Ehpad pour mon papa. De la Direction de l'Etablissement jusqu'au "moindre" des collaborateurs des satisfactions. Merci à toutes et à tous.
Par Martine L. • Résidence Médicis , Argenteuil