Un établissement chaleureux et accueillant. Le personnel est attentionné, bienveillant et toujours à l’écoute des résidents comme des familles. Les activités proposées sont variées et adaptées, ce qui permet aux résidents de rester actifs et épanouis. Les locaux sont propres, bien entretenus et agréablement décorés. Merci à toute l’équipe pour votre engagement et votre humanité !

Par Laura M. • Résidence Médicis , Argenteuil