Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Taverny
Un grand merci à toute l'équipe de cette maison de retraite! La directrice est chaleureuse, toujours à l'écoute, et son équipe est d'une gentillesse exceptionnelle. Les services proposés sont vraiment top : bien pensés, variés, dans le temps et adaptés à chacun. Et que dire du cadre ?? Convivial, vivant et carrément fun quand les amis et les familles se joignent aux animations musicales !! - Un vrai lieu de partage et de bonne humeur. C'est rassurant et réconfortant (Par rapport à tout ce que l'on entend parfois de négatif ailleurs en france) de savoir que nos aînés sont entre de si bonnes mains ! Bravo et merci à vous
Par Landiss L. • Residence Le Village , Taverny
Établissement présentant une très grande qualité d'accueil. Nos parents ont été entourés d'attention, de bienveillance, même de dévouement de la part de l'ensemble du personnel. Bravo à la directrice d'avoir réuni une si belle équipe, aussi professionnelle que leur gentillesse, tellement rassurante.
Par Alain N. • Residence Le Village , Taverny
Bel endroit, les résidents sont aidés par un personnel qualifié et qui montre beaucoup d'empathie envers eux
Par Roger V. • Residence Le Village , Taverny
PARFAIT !!!! Personnel très présent et surtout à l'écoute. De la Directrice aux personnes de services, en passant par l'équipe infirmerie, l'animateur, les aides soignantes, toubib, psy..... Ne pas oublier qu'un EHPAD ne peut pas faire de miracle sur l'état de santé de nos proches. Ne pas non plus "abandonner" son proche. Des visites régulières permettront de soulever et de régler les quelques petits problèmes qu'il y aura forcément. La Directrice et ses équipes sont très à l'écoute et réactives. Le dialogue est toujours mieux en amont plutôt que le règlement de compte après coup via les réseaux sociaux. De plus, si l'on veut une ambiance types "club med" et des prestations personnalisées, cela doit exister mais ce n'est certainement pas le même prix. Bref, je RECOMMANDE sans hésitation.
Par G 2. • Residence Le Village , Taverny
Je recommande sans hésitation cet établissement, personnel très compétent et à l'écoute. À l'opposé de ce que l'on peut entendre chaque jour dans les médias .
Par Morad L. • Residence Le Village , Taverny