PARFAIT !!!! Personnel très présent et surtout à l'écoute. De la Directrice aux personnes de services, en passant par l'équipe infirmerie, l'animateur, les aides soignantes, toubib, psy..... Ne pas oublier qu'un EHPAD ne peut pas faire de miracle sur l'état de santé de nos proches. Ne pas non plus "abandonner" son proche. Des visites régulières permettront de soulever et de régler les quelques petits problèmes qu'il y aura forcément. La Directrice et ses équipes sont très à l'écoute et réactives. Le dialogue est toujours mieux en amont plutôt que le règlement de compte après coup via les réseaux sociaux. De plus, si l'on veut une ambiance types "club med" et des prestations personnalisées, cela doit exister mais ce n'est certainement pas le même prix. Bref, je RECOMMANDE sans hésitation.

Par G 2. • Residence Le Village , Taverny