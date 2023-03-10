Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Enghien-les-Bains
Bientôt trois ans de résidence pour l'un de nos proches et nous constatons que le choix de cet établissement répond à nos attentes. Avec une autonomie reduite, notre proche bénéficie de soins, d' attention et de bienveillance qui lui assure de garder une dignité. Nous échangeons régulièrement avec des interlocuteurs, spécialisés en fonction de la demande ,qui se rendent disponibles . L' accueil, premier ressenti, le secrétariat sont composées de personnes qui sont à l' écoute et efficaces. Prestations de qualité dans le domaine de la santé, beaucoup de dévouement des personnes dédiées à la propreté. La restauration tient compte des impératifs alimentaires. Les animations et sorties sont nombreuses et très différentes. Alors peut on améliorer encore les choses ? Oui évidemment ... Mais merci à madame Léonard et à toute son équipe pour tous les efforts consentis afin d' améliorer le bien être de nos "têtes argentées" !
Par Claude B. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains
Ma mère est résidente à l'ehpad depuis plus de deux ans, elle se plaît dans sa chambre qui est grande et lumineuse. Le personnel est attentif à ses besoins une mention spéciale à l'équipe des infirmiers et infirmières aimables et compétents. Ils m'appellent à chaque fois qu'ils détectent un problème. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la directrice à plusieurs reprises pour des demandes spécifiques elle est aimable et très réactive. Je recommande cet établissement à mes amies.
Par Fabienne L. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains
Je tiens à mettre une note positive à Mme Léonard, la nouvelle directrice, pour sa prise en main de l'établissement. Celle-ci est très humaine et empathique. 2 qualités essentielles à mon sens Je la remercie très vivement pour son accompagnement et son professionnalisme. Nous savons que nous pouvons compter sur elle sur tout types de demande
Par D D. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains
Ma Maman est entrée dans la résidence il y a quatre ans. Sa chambre, grande et lumineuse, avait été repeinte avant son arrivée. Certaines soignantes sont très attentionnées, d'autres moins. Il y a eu quelques manquements, mais la direction a toujours réagi rapidement et efficacement à chaque signalement. Il y a des animations tous les jours hors week-end, et l’animateur est particulièrement attentionné envers les résidents. Il leur apporte beaucoup et ils comptent sur lui. Je suis satisfaite du travail des infirmières, ainsi que des animations, sorties et événements proposés. Le jardin a été récemment aménagé : plus clair, agréable et fleuri, il est très apprécié.
Par Annick B. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains
Ma cousine, âgée de 99 ans, a intégré la residence en janvier dernier. Elle y a reçu un accueil chaleureux et le personnel soignant a fait preuve de beaucoup de gentillesse, de patience et d'indulgence. L'encadrement a été toujours en soutien, à notre écoute et attentif à nos demandes. Merci à tout le personnel qui a veillé sur ma cousine jusqu'à son décès, courant mai.
Par Michel P. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains