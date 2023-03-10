Bientôt trois ans de résidence pour l'un de nos proches et nous constatons que le choix de cet établissement répond à nos attentes. Avec une autonomie reduite, notre proche bénéficie de soins, d' attention et de bienveillance qui lui assure de garder une dignité. Nous échangeons régulièrement avec des interlocuteurs, spécialisés en fonction de la demande ,qui se rendent disponibles . L' accueil, premier ressenti, le secrétariat sont composées de personnes qui sont à l' écoute et efficaces. Prestations de qualité dans le domaine de la santé, beaucoup de dévouement des personnes dédiées à la propreté. La restauration tient compte des impératifs alimentaires. Les animations et sorties sont nombreuses et très différentes. Alors peut on améliorer encore les choses ? Oui évidemment ... Mais merci à madame Léonard et à toute son équipe pour tous les efforts consentis afin d' améliorer le bien être de nos "têtes argentées" !

Par Claude B. • Residence D'Enghien , Enghien-les-Bains