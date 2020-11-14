Ma maman, 97 ans, a été admise à la Platforme Adelaide Hautval en février 2025. Dès la préparation du dossier, l’administration de l’établissement s’est montrée accueillante, professionnelle et surtout, pleine de compassion pour ma maman.(Déplacement a l’Ehpad précèdent pour la visite médicale). En tant que fille, j’ai été accompagnée dans toutes les démarches administratives par le Directeur, M. Toutah, ses adjoints Mme Talmatkadi et M.Omar Massi, médecin de l’Ehpad et assistants de la direction. Je tiens à remercier spécialement Monsieur Omar Massi pour son implication dans l’aboutissement du dossier de ma mère auprès du Département. Le personnel soignant s’est montré gentille, professionnel et traite ma mère avec beaucoup de respect et d’amour. L’établissement est très moderne et équipé de la nouvelle technologie en matière de gestion (étiquetage électronique de la linge suivie par l’ordinateur, par exemple) et des soins. C’est le premier Ehpad dont l’équipe va au delà de mes attentes! Merci de tout mon cœur!!! Irina Kassatkina

Par Irina K. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel