Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villiers-le-Bel
Au mois de mai jai visité ma tante et jai été trés surprise de constater un si bon atmosphére au seins d'un EHPAD . Du personnels accueillants et à l'écoute et une superbe ambiance aux animations . Je vous recommande+++
Par Brigitte E. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de l'établissement pour l'accueil qu'ils ont réservé à mon épouse et à moi-même. Grâce à leur dévouement, j'ai eu la chance de célébrer mes 50 ans de mariage avec Françoise dans un cadre rempli de bienveillance et de joie. À travers leur accompagnement, j'ai retrouvé non seulement mon épouse, mais aussi un véritable plaisir de vivre. J'ai également découvert une nouvelle famille, qui se montrent toujours disponibles et attentionnés. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour !
Par Raymond D. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Ma maman, 97 ans, a été admise à la Platforme Adelaide Hautval en février 2025. Dès la préparation du dossier, l’administration de l’établissement s’est montrée accueillante, professionnelle et surtout, pleine de compassion pour ma maman.(Déplacement a l’Ehpad précèdent pour la visite médicale). En tant que fille, j’ai été accompagnée dans toutes les démarches administratives par le Directeur, M. Toutah, ses adjoints Mme Talmatkadi et M.Omar Massi, médecin de l’Ehpad et assistants de la direction. Je tiens à remercier spécialement Monsieur Omar Massi pour son implication dans l’aboutissement du dossier de ma mère auprès du Département. Le personnel soignant s’est montré gentille, professionnel et traite ma mère avec beaucoup de respect et d’amour. L’établissement est très moderne et équipé de la nouvelle technologie en matière de gestion (étiquetage électronique de la linge suivie par l’ordinateur, par exemple) et des soins. C’est le premier Ehpad dont l’équipe va au delà de mes attentes! Merci de tout mon cœur!!! Irina Kassatkina
Par Irina K. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Un Ehpad qui offre un cadre de vie agréable et bienveillant pour ses résidents. L’équipe est toujours professionnelle et à l’écoute, avec un souci constant du bien-être de chacun. Les installations sont modernes et adaptées, et l’atmosphère générale est conviviale et chaleureuse. On sent que le personnel est investi, humain et toujours à l’écoute, avec une grande patience et une réelle empathie. Je recommande vivement cet Ehpad à toutes les familles qui recherchent un environnement sûr et bienveillant pour leurs proches !
Par Cindy *. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel
Un EHPAD à prendre en exemple, personnel de soins, et administratif formidable. Merci à vous tous.
Par Robert C. • Résidence Adélaïde Hautval , Villiers-le-Bel