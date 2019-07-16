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Maisons de retraite / EHPAD à Gonesse (95500)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gonesse

Bon accueil, personnel très compétent.

Par Patrick S. Residence Le Parc Fleuri , Gonesse

Super organisé

Par Zeynep B. Residence Le Parc Fleuri , Gonesse

Un lieu conviviale avec beaucoup d'enfants qui jouent. Et sont heureux

Par Sabine A. Residence Le Parc Fleuri , Gonesse

J'ai visité cet établissement avec beaucoup d’appréhension au départ vu le quartier. Oui, l'établissement mérite un rajeunissement. Cependant, les espaces sont sympas, les chambres très spacieuses, un beau jardin et le personnel avenants. Nous avons eu toutes les infos nécessaire par la personne de l'accueil et la direction est dynamique et à l'écoute.

Par Carine B. Residence Le Parc Fleuri , Gonesse

Très très bien

Par Helena C. Residence Le Parc Fleuri , Gonesse

Maisons de retraite / EHPAD proche de Gonesse

Départements proche de de Val-d'Oise