J'ai visité cet établissement avec beaucoup d’appréhension au départ vu le quartier. Oui, l'établissement mérite un rajeunissement. Cependant, les espaces sont sympas, les chambres très spacieuses, un beau jardin et le personnel avenants. Nous avons eu toutes les infos nécessaire par la personne de l'accueil et la direction est dynamique et à l'écoute.

Par Carine B. • Residence Le Parc Fleuri , Gonesse