Très bonne journée du 24 Juin passée avec tout le personnel et les résidents devant un barbecue et une ambiance au top..de jolies tables dressées nous étions aux Antilles...et après ce bon repas place à la danse personne ne s’est fait prier..Quel plaisir de voir tous ces sourires sur le visage des résidents.MmeTawlessi on en redemandera..:BRAVO. Les Magnolias

Par Suzanne H. • Residence Les Magnolias , Saint-Gratien