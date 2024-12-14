Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Gratien
Très bonne journée du 24 Juin passée avec tout le personnel et les résidents devant un barbecue et une ambiance au top..de jolies tables dressées nous étions aux Antilles...et après ce bon repas place à la danse personne ne s’est fait prier..Quel plaisir de voir tous ces sourires sur le visage des résidents.MmeTawlessi on en redemandera..:BRAVO. Les Magnolias
Par Suzanne H. • Residence Les Magnolias , Saint-Gratien
Très bon accueil. Visite des chambres, de la salle restaurant et sanitaires, très propres. Les repas sont bien équilibrés, annoncés sur panneau d'affichage, ainsi que les activités.
Par Joëlle G. • Residence Les Magnolias , Saint-Gratien
Une équipe attentionnée La direction a l’écoute et disponible Des animations adaptées aux résidents Un établissement propre J’ai été très par l’équipe soignante et sa prise en charge dans les moments difficiles pour ma tante et moi-même Tous mes remerciements
Par Evelyne C. • Residence Les Magnolias , Saint-Gratien
Comme tout les lieux de personnes âgées. Couloirs vide. Mais le personnel agréable dans l'ensemble
Par Annie R. • Residence Les Magnolias , Saint-Gratien