Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Presles
Personnel adorables.ils ont pris soin de ma maman jusqu’à la fin. Le personnel est très compétent et très dévoué aux personnes âgées il sont très attentionné. L ´Ephad est très agréable et très propre. Quand a la direction,il sont disponible et à l’écoute des gens ce qui est rare à notre époque. Ma maman a eu de la chance d aller dans cette Ephad. Tous le personnel est très humain. Merci
Par Salah A. • Residence Louis Grassi , Presles
Maman est en unité protégée (elle est Alzeimer) depuis 6 ans. Les équipes sont adorables et gentilles. J’ai pu personnaliser sa chambre avec quelques meubles et tableaux. Elle me dit que les repas sont bons. Elle me dit que tout le monde est gentil avec elle. Je recommande, sans parler du rapport qualité prix qui est tout à fait raisonnable (en comparaison de ce qui existe sur le marché). Quand au directeur, je l’ai toujours trouvé disponible. Dans une situation comme celle de notre mère, je considère comme une grande chance de la savoir dans cet établissement.
Par Sophie D. • Residence Louis Grassi , Presles
Maman y est installée depuis août et vraiment très bien.
Par Co B. • Residence Louis Grassi , Presles