Maman est en unité protégée (elle est Alzeimer) depuis 6 ans. Les équipes sont adorables et gentilles. J’ai pu personnaliser sa chambre avec quelques meubles et tableaux. Elle me dit que les repas sont bons. Elle me dit que tout le monde est gentil avec elle. Je recommande, sans parler du rapport qualité prix qui est tout à fait raisonnable (en comparaison de ce qui existe sur le marché). Quand au directeur, je l’ai toujours trouvé disponible. Dans une situation comme celle de notre mère, je considère comme une grande chance de la savoir dans cet établissement.

Par Sophie D. • Residence Louis Grassi , Presles