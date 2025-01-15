Je tenais à vous remercier d'avoir pris soin de ma chère mamie Antoinette Roy , d'avoir été si superbe avec elle chaques jours qu'elle était chez vous . Merci infiniment à vos aides soignantes qui sont des anges et qui faisais énormément de compliments sur ma fille Elyna dans la chambre de mamie . Merci vraiment d'avoir été près d'elle jusqu'à la fin . Petite fille de Antoinette Roy

Par Marine R. • Résidence Quai Des Brumes , Parmain