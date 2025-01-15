Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Parmain
Je tenais à vous remercier d'avoir pris soin de ma chère mamie Antoinette Roy , d'avoir été si superbe avec elle chaques jours qu'elle était chez vous . Merci infiniment à vos aides soignantes qui sont des anges et qui faisais énormément de compliments sur ma fille Elyna dans la chambre de mamie . Merci vraiment d'avoir été près d'elle jusqu'à la fin . Petite fille de Antoinette Roy
Par Marine R. • Résidence Quai Des Brumes , Parmain
Un grand bravo à toute l'Equipe de Quai des Brumes qui arrive à organiser des activités qui permettent aux résidents de se retrouver autour d'un thème ou d'une idée. Notre Papa y semble très heureux alors qu'il n'avait jamais souhaité quitté son appartement parisien. Nous en profitons pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux. JC ROUGE
Par Jean-christian R. • Résidence Quai Des Brumes , Parmain
Du personnel qualifié très agréable prenant soin des résidents, la résidence est belle et bien située
Par Catherine D. • Résidence Quai Des Brumes , Parmain
Résidence qui offre un cadre de vie agréable , personnel qui est impliqué et à l'écoute des familles et des résidents. L' hôtellerie ne cesse de s'améliorer et d'évoluer afin de s'adapter au mieux au besoin de nos ainés . Je recommande cet établissement .
Par Pauline D. • Résidence Quai Des Brumes , Parmain