J'avais choisi le clos de l oseraie pour sa proximité avec la clinique Ste Marie et l'hôpital pour mon papa âgé de 93 ans. J'ai été très bien accueilli. Habitant en Auvergne Rhône-Alpes j'ai pu effectuer la visite par Wahtsap. J'étais reticente à mettre mon père en maison de retraite et lui ne voulait pas y aller non plus. Je retiendrais de ce cours moment Valentin, Cyrielle, Nathalie, Carol,Isabelle et bien d'autres personnes a l'écoute et au bien être des pensionnaires. Bien sûr il y a eu le scandale orpea, mais le personnel n'est pas responsable de tous les mots du monde. Je ne peux que recommander cet établissement. A vous tous merci pour votre gentillesse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser je ne retiens que les prenoms..merci Valentin pour le message d'anniversaire. Je ne vous oublierais jamais .

Par Sylviane S. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny