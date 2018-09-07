Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Osny
Bonjour, Nous sommes très satisfait d'avoir choisi votre établissement. Personnel souriants, médecin, kinés et infirmières sur place toujours à l'écoute des résidents et de la famille. La propreté satisfaisante et la cuisine très bonne faite sur place. Nous remercions toute l'équipe soignante de leur patience et bienveillance, pour avoir acompagné pendant plus d'un an notre maman Mme GUERRIER Nicole, jusqu'à ses derniers instants, malgré ses probables sautes d'humeur, sa perte d'autonomie et sa dépendance croissante liées à sa maladie. Merci encore pour vos éfforts quotidiens dans un métier pas tous les jours faciles... Bonne continuation ! Cordialement. Mr GUERRIER Jean, Mme GUERRIER Françoise, Mr et Mme PETIT Jean-Claude et Dominique et leurs enfants.
Par Francoise G. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny
Ma maman se rend au Clos de l'Oseraie depuis 1 an et demi pour un accueil de jour 2 fois par semaine. Elle est ravie et toujours volontaire pour s'y rendre. Elle trouve le personnel très sympathique. Les activités proposées l'entretiennent physiquement et la stimulent. Je peux le constater à travers les jeux que nous faisons ensemble. Par ailleurs, je remercie pour l'organisation de la réunion d'information et le temps que vous avez pris pour faire un point sur les activités auxquelles maman participe. Ce lien est rassurant.
Par W2zq H. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny
J'avais choisi le clos de l oseraie pour sa proximité avec la clinique Ste Marie et l'hôpital pour mon papa âgé de 93 ans. J'ai été très bien accueilli. Habitant en Auvergne Rhône-Alpes j'ai pu effectuer la visite par Wahtsap. J'étais reticente à mettre mon père en maison de retraite et lui ne voulait pas y aller non plus. Je retiendrais de ce cours moment Valentin, Cyrielle, Nathalie, Carol,Isabelle et bien d'autres personnes a l'écoute et au bien être des pensionnaires. Bien sûr il y a eu le scandale orpea, mais le personnel n'est pas responsable de tous les mots du monde. Je ne peux que recommander cet établissement. A vous tous merci pour votre gentillesse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser je ne retiens que les prenoms..merci Valentin pour le message d'anniversaire. Je ne vous oublierais jamais .
Par Sylviane S. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny
Notre maman de 107 ans est à l. L'oseraie depuis un mois et nous sommes très content de notre choix. Le personnel nombreux est souriant, toujours à l'écoute des résidents et de la famille. La propreté est irréprochable, l'ambiance est conviviale. Le medecin et infirmieres sur place en cas de problème est rassurant. N'hésitez pas à visiter pour faire votre choix.
Par Nicole D. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny
Bel établissement de santé pour les personnes âgés. Les activités sont riches et variées au quotidien. En tant que soignante, j'ai eu la possibilité de voir bons nombres d'établissements, mais c'est une des rares fois où j'ai ressenti une vraie volonté de faire un lieu de vie chaleureux pour nos aînés. La nourriture est variée et copieuse. Les équipes sont à l'écoute et le personnel est en constante formation.
Par Coralie G. • Résidence Le Clos De L'Oseraie , Osny